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【旅遊限制】新西蘭明年逐步放寬入境隔離限制　國際旅客打齊針4月底獲豁免

社會 12:39 2021/11/24

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新西蘭明年逐步放寬入境隔離限制，國際旅客4月底始獲豁免。（新華社圖片）

新西蘭自新冠肺炎疫情爆發後，一直封鎖國境，禁止外國旅客入境。惟自本月14日起，已放寬相關措施，容許完成接種疫苗的旅客，在指定檢疫酒店的隔離期由14日縮短至7日，期間須進行3次檢測，若全數呈陰性，可以返回家中再自我隔離3日。近日當地政府進一步宣布，將會逐步重開邊境，預計於明年4月30日起，再次接納已完成疫苗接種國際旅客入境。

新西蘭疫情反應部長希普金斯（Chris Hipkins）今日（24日）表示，身在澳洲打齊2針的新西蘭國民及永久居民，可在明年1月16日起入境新西蘭時豁免隔離。來自其他國家的新西蘭國民及永久居民可在明年2月13日起，免隔離入境該國。

至於其他國家已完成疫苗接種的旅客，需留待至4月30日才可免隔離入境新西蘭。希普金斯表示，為確保疫情風險可以小心防控，減低對當地高危群組及醫療系統的衝擊，逐步開放邊境與世界重新連結是最安全的方法。

雖然民眾及旅客可免除隔離，不過入境後仍須遵守其他防疫措施，包括出發前檢測、提供完成接種證明、抵達新西蘭後接受檢測及取得陰性結果等。

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記者：陳麗娜

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