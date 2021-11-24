【養生秘訣】75歲羅家英演粵劇每日唱足3小時　日做至少60下深蹲強身健體

▲ 75歲羅家英日做至少60下深蹲強身健體

Liza姐和家英哥將在下月演出十一場粵劇，每場超過三小時的演出，唱、做、念、打顯功架，每個字、每一舉手投足，都要用到丹田真氣，乃極虛耗體力和腦力之事，少點體能也難應付。到底兩位前輩是如何保持最佳狀態？

原來，Liza姐平日會定時行山和健身，她笑言，每一組肌肉都要勤於鍛練；怪不得其體態和肌感，勻稱又結實，再次證明女性的狀態，與其運動量和運動頻率成正比。美麗的女性不會懶，近距離細看Liza姐，肌膚和肌肉與真實年齡完全不符，加上她的從容氣場，不折不扣地示範了何謂「迷人chill lady」。

最新影片推介：

觀一個人的精氣神是否俱足，察其眼目可略知一二。

家英哥年屆七十五，關目金光閃閃，腰板直兼真氣足，他也毫不吝嗇分享自己的養生心得—每日至少深蹲六十下：雙腳與肩同寬，身子可微微向前，但腰板必須挺直，背不能寒或曲，膝不能過腳尖，蹲至大腿與小腿正九十度，前三十下起身時，大腿和地面大約成四十五度角，然後再蹲，後三十下蹲低時，仍然保持大腿與小腿正九十度，但起來時則需略為提高，大腿和地面會形成七十五度角，一蹲一起為之一下。他解釋，起身時不用整個人企直，去到七十五度角最好，那才不會傷膝頭。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

徇眾要求，他即席示範，每下蹲到大腿與小腿正九十度，下盤穩如泰山，一蹲一起，駕輕就熟，後輩無一敢即席跟他較勁。他自言每朝邊刷牙邊深蹲，手腳同時並用，以multitask的方式同時鍛鍊體力和腦筋。對於初試者，他建議可先由每日做十下深蹲開始，讓身體適應後逐步增加。家英哥又推介，腳尖貼地，腳踭提高，停留數秒才落地，動作有點像八段錦的「背後七顛百病消」，每天做三十下，有利強化腳部肌肉。

中醫師常說：「未老腳先衰」，日本自然療法專家石原結實也大力提倡：「強化下半身的肌力，是擊退萬病的秘訣」，要精氣神力俱足不生病，就要靠下半身。家英哥是最佳人辦！

全文刊於《經濟日報》，原題為「粵劇人養生之道」