【安心出行】接獲49宗「填紙仔」投訴　私隱公署：15宗成立涉食肆資料保安

▲ 私隱專員接49宗「填紙仔」投訴。（資料圖片）

下月9日起，所有食肆、健身中心等強制用「安心出行」流動應用程式（詳情即看【下一頁】）。私隱專員公署今日（24日）表示，截至昨天共接獲49宗有關「填紙仔」的投訴，涉及31間食肆及18間其他處所，在已完成調查的38宗個案中，有15宗個案投訴成立，全部皆與食肆「填紙仔」的資料保安情況有關，已經向涉事的15間食肆發出執行通知，要求涉事食肆採取適當及切實可行的措施，保障顧客的登記資料。

另外，公署亦接獲2宗有關「安心出行」的投訴，涉及投訴者擔心程式會洩露其出行紀錄及擔心程式的存取資料權限過多，經調查後兩宗投訴個案均不成立，並無證據顯示「安心出行」有任何位置追蹤功能，而「安心出行」的存取資料權限亦都是程式實際操作上所需要的。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，從保障個人資料私隱的角度來看，「安心出行」將資料儲存在用戶自己的手機裏，總好過每天「填紙仔」將個人資料交給不同處所的經營者。

最新影片推介：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐