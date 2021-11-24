【好人好事】翁靜晶拍賣Hermès手袋行善　割愛3個Brikin和兩個Kelly Bag助基層

▲ 翁靜晶拍賣Hermès手袋行善，割愛3個Brikin和兩個Kelly Bag助基層。

翁靜晶向來樂善好施，繼早前夫妻檔為尼泊爾籌得530萬元購買抗疫物資後，8月中翁靜晶割愛捐出5個Hermès手袋拍賣，幫助一眾貧窮的小朋友。

在今日（11月24日）翁靜晶公布拍賣詳情外，更預告計劃捐出珍珠等作慈善拍賣，幫助有需要人士。翁靜晶表示現時追求心靈富足，她更說：「達到同富裕之前，讓我們共享富貴」

翁靜晶捐出的分別為三個Brikin和兩個Kelly Bag，價錢由6萬到32萬港元不等，最貴是黑色鱷魚皮Birkin，而五個Hermès將於11月26日在佳士得拍賣，目標籌得200萬元捐給「何東文化發展基金」，希望紓緩基層學童家庭經濟負擔。

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▲ 翁靜晶拍片呼籲善長支持是此拍賣。（發相）

這批靚袋大多是翁靜晶丈夫何猷彪（Sean）或老爺何鴻章所送，她這次善舉得到丈夫支持，說到「割愛」五個Hermès，翁靜晶謂它們幾乎全新：「我好少帶它們出街，最多都只是用過一次，拎出街就返屋企，我曾經拿著黑色鱷魚皮Brikin出席朋友娶新抱的婚宴。」

▲ 翁靜晶有不少珍藏。

翁靜晶指當中最愛是三色拼成的35吋Brikin:「這個牌子的手袋，只是顏色和用料上有不同，拼色是屬特別訂製，非一般熟客可以訂到，而這配搭會令手袋格局感覺不同。」

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雖貴為何東家新抱，翁靜晶卻非常簡檢樸素，她直言用名牌包包及戴貴價首飾為其添壓力，她說：「可能性格問題，我跟何猷彪一齊，他的爸爸好錫我，經常送好多名貴首飾給我，不過戴著那麼貴重首飾，只是收禮戴上一刻有點驚喜。但之後我有心理負擔，擔心會有閃失，耳環會不小心遺失，戒指又怕洗手除低忘記戴回。換句話說，人家越錫你，你就越有壓力，壓力來自收禮後的責任，從而我學會凡事追求簡單。」

▲ 翁靜晶近年打扮十分簡樸。

翁靜晶不諱言現階段沒有物慾，更計劃捐出珠寶作拍賣：「我每日穿戴，衣服鞋物都沒有名牌，一切但求生活舒適。當我不在香港，會擔心這五個袋的保存 ，現在拿出來拍賣，對我來講反而是放下自在。未來日子，我打算將其他珍珠寶物，逐步捐出來拍賣，換作資金去幫助有需要的人，現在我追求心靈上充實和富裕。這個正是何猷彪同我的共同價值觀、人生觀。」

▲ 她跟丈夫何猷彪同樣追求簡單生活。

另外翁靚晶表示何東文化發展基金主要向基層學童提供學習支援，主力協助上水金錢村何東學校的學生，向有需要學童作出經濟幫助。

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翁靜晶表示這些靚袋都是身外物，希望此舉可帶出一個正面訊息：「達到同富裕之前，讓我們共享富貴」。

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其實翁靜晶一向不喜愛名牌，她曾於社交平台透露當初入行做保險時，連公事包也沒有，她只用超市膠袋返工，她更分享媽媽的教晦：「唔係睇你個袋值幾多錢，而係睇你個袋入邊有幾多錢！」

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