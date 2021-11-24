【飲水迷思】不要等非常口渴才飲水　中醫教你從大小便睇飲水量

▲ 中醫師指出，飲水過多或過少對身體也有影響。

正常人應該每日飲6至8杯水，在室外工作，做運動流汗後，會飲多1至2公升都可以，總之適量補充流失的水分，因為人體的組成大約6至7成是水分。腎虛、寒濕比較重的人，可能略略飲少一些。早上飲水也盡量喝溫水，這樣比較有利消化早餐。

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中醫認為喝得過多或過少水，會有甚麼問題？

飲水太少會「陰虛」，咽乾、口渴、小便黃，出現內熱的症狀，但飲水也不是愈多愈好，過多就會「濕重」，因為這些水需要被胃腐熟後再經過身體吸收氣化，才轉換成津液，如果這些飲落肚的水，無法被臟腑反地深吸力運上頭面、皮膚，此人一樣覺得口乾口臭，大便會常常便溏不成形。所以大部分人是水分分佈不均勻，而不是缺水。

為何有些人愈飲愈口渴？

這多是精神緊張、自律神經失調的一個症狀，多出現係精神壓力大的人，由於口水分泌多和少是受到這些神經系統調節，因為失調，需要口水卻不分泌，不停飲水卻稀釋了口腔的黏液，保濕能力下降，愈飲愈口渴。另外有些人血糖高，有糖尿病，也經常容易出現口渴的感覺。同樣地，飲水無法立刻增加口水，所以有機會愈飲愈口渴。

甚麼時候應該飲水？

不要等到非常口渴才飲水，少少口乾就要飲水，每次150至200ml。每次小便查看顏色，如果顏色是淺黃色，就代表飲水量正常。如果4至5小時也沒有小便，或小便顏色比啤酒更深色，那就代表飲水太少了。

食飯時飲湯、喝水好嗎？

食飯飲水最好分開，飲一大杯水，才進食，雖然會有飽肚感，有利減肥。但會稀釋了胃酸，長期這樣做會導致消化不良。食飯飲湯是不少家庭的習慣，有一碗家人煲的愛心湯水，實在洋溢幸福。不過正餐不宜過飽，大約7成飽，這樣胃才有空間飲湯，否則飲得兩大碗，容易變成胃酸倒流，引起消化不良，夜晚也會引起夜尿，睡眠質量下降。

文章獲註冊中醫師李廣冀授權轉載。標題經編輯修改，原題為〈點解愈飲愈口渴？〉