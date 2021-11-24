【GUCCI名門望族】第三代傳人遭狠妻買兇謀殺　揭GUCCI豪門背後黑歷史

由大導演列尼史葛執導，及由天后Lady Gaga主演的《GUCCI名門望族》（House of Gucci），把90年代轟動一時的Gucci豪門血案拍成電影。當中揭開了GUCCI這個影響世界的潮流名牌，其創辦人家族風光背後種種黑歷史。

《GUCCI名門望族》改編自Sara Gay Forden的同名小說，電影主要以1995年時尚界史上最轟動的豪門血案為主線，講述GUCCI第三代掌舵人Maurizio Gucci（阿當戴華飾演）被前妻Patrizia Reggiani（Lady Gaga飾演）買兇槍殺，最後在辦公大樓門口橫屍街頭的前因後果。

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▲ GUCCI家族很多黑歷史。

豪門爭產

GUCCI此品牌由由義大利商人Guccio Gucci創立，並由三個兒子Aldo Gucci、Rodolfo Gucci及Vasco Gucci把品牌發揚光大，推向國際。

首代創辦人Guccio Gucci過身後，長子Aldo與細仔Rodolfo分別獲得50%的GUCCI股份，而Rodolfo死後就把遺產傳給獨生子Maurizio Gucci，換言人Maucizio一個人獨攬半個家族身家，因此就掀起豪門不少爭產風波。

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95年Maurizio Gucci把手上股份全部賣掉，不久他就被人買兇謀殺，警方將嫌疑犯人鎖定在Maurizio的情人及幾位堂兄嫂後，最終斷定目標為其前妻Patrizia Reggiani。

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有指Maurizio在1985年向Patrizia提出離婚後，習慣了貴婦生活的她多次拒絕離婚，甚至用兩個女兒的撫養權威脅丈夫。最終Marizio斷絕太太所有的資金援助，才迫她簽下離婚協議書。

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但財迷心竅的Patrizia出於報復心態，最終竟雇用殺手殺害前夫。2000年，米蘭最高法院判Patrizia 26年有期徒刑。她曾在獄中試圖用鞋帶上吊自殺但被獲救。

謀殺親夫

最後Patrizia在獄中度過16年才被釋放，被稱「時尚圈的黑寡婦」的她，仍然愛打扮時尚，盼望受媒體關注，她受訪曾講：「我寧願在勞斯萊斯裡哭泣，也不要在腳踏車上笑。」成為金句。

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▲ Patrizia最後落網。

另外，GUCCI家族後人亦有不少醜聞，如Aldo Gucci的孫女Alexandra Zarini便曾在去年9月入稟美國加州高級法院，控告遭前繼父Joseph Ruffalo性虐待近16年，並指家人多年來掩飾事件，而不讓她把真相曝光。