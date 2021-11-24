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【清熱止痕】天氣乾燥皮膚又乾又痕　中醫推介茶療止痕紓緩主婦手【附做法 】

保健美顏 16:06 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

中醫推介茶療，有助清熱袪濕止癢，紓緩主婦手問題。

秋冬天氣乾燥，皮膚容易又乾又痕。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，在乾燥天氣下，當雙手需要經常反覆接觸水，過度洗手或令皮膚漸漸變得乾燥，並出現痕癢、泛紅、脫皮等類似濕疹、過敏性皮膚炎的症狀，即俗稱的「主婦手」。紓緩不適症狀，也可從飲食入手，她介紹了一款清熱止癢茶療，有助改善皮膚問題。

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白鮮皮防風茶

梁醫師指，要迅速紓緩主婦手症狀，建議內外同時護理。除了減少接觸刺激物及保持雙手滋潤，洗手後亦宜塗上不含刺激物的補濕護手霜，並要適量清熱去濕。為此，她推介一款茶療「白鮮皮防風茶」。

功效：清熱袪濕止癢，紓緩主婦手皮膚泛紅、滲水、痕癢的問題。

材料：

  • 白鮮皮 10克
  • 防風 6克
  • 土茯苓 12克

做法：

  • 洗淨材料，在煲內加入約800毫升水，放入所有材料，用小火煮30分鐘即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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【同場加映】紓緩濕疹食物

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責任編輯：黃泳欣

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