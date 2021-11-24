莫鎮賢感激梅艷芳引領入樂壇　好友蘇志威韋綺珊何婉盈任嘉賓

▲ 《莫鎮賢好歌響起演唱會》

《莫鎮賢好歌響起演唱會》在昨晚（11月23日）於香港文化中心音樂廳順利完成演出，莫鎮賢（Kan）的好友韋綺珊、何婉盈及蘇志威擔任特別演出嘉賓，而Kan的好友包括契姐鄺美雲、黎瑞恩、黃寶欣、李樂詩、胡渭康、黎明詩及文佩玲亦有到場支持。

演唱會原定上月舉行，但遇上颱風需要改期，Kan指其實當天晚上已改為3號波，但巿面交通混亂，他擔心歌出入安全，所以最後決定改期，他說：「換來多一個月的間排練，感恩特別嘉賓都很遷就我的檔期，場地亦很快讓我演出。」

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永遠懷念梅艷芳

契姐鄺美雲及一眾好友捧場，Kan表示高興看到很多熟悉面孔：「我由2010年復出，至2012年的兩場演唱會，鄺美雲也有出現，她還上台與我合唱，感恩她二話不說支持我，今次還選唱未曾演繹過鄺美雲的歌曲。」

最近香港全城掀起懷念梅艷芳熱潮，同是華星唱片年代的Kan說：「我怎能不唱梅姐的歌曲，而有多部份是向華星年代前輩，梅姐、張國榮、羅文、陳百強等致敬，最重要是梅艷芳，如果不是梅艷芳，我根本不會在香港的樂壇發展，雖然我不是取得很大的成績，但我自己努力過，亦留下少許的腳印。」

他回憶與梅艷芳的緣份說：「當年在日本讀書時，她打電話來日本跟與我說：『開鑼了，回來香港參加比賽，我覺得你是屬於舞台』這樣就帶我回來了，多謝梅姐，永遠懷念你。」Kan在訪問中還即場演繹梅艷芳歌曲《夢伴》。

▲ 莫鎮賢與韋綺珊。

感謝好友支持

談到今次3位演出嘉賓，Kan指何婉盈較遲入行，待他如師妹：「很喜這位小妹妹，她很堅強，可以處理家庭、事業，亦很關顧身邊的朋友。」

韋綺珊則是首屆新秀歌唱大賽銀獎得主，屬於第四屆新秀的Kan視她為大師姐，他說：「我同與她同月同日生，二人都是雙子座，她很明解我，尤其是我們都是藝人，她支持及鼓勵我，我們整晚的高潮一起唱英文disco歌曲很有火花。」

此外，曾經一次不經意的邀請蘇志威，豈料對方一口答應任嘉賓，甚為感恩。

▲ 莫鎮賢與何婉盈。