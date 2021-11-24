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【立法會選舉】民建聯孖管浩鳴見選委　張國鈞：選委界別非「零和遊戲」

政治 14:00 2021/11/24

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民建聯分享拜訪選委的情況。（陳葆琳攝）

立法會換屆選舉將於12月19日舉行，選委會界別51名候選人競逐40個議席，其中民建聯6名候選人今早舉行記者會分享拜訪選委的情況，透露已約見選委團體20次，而已經約見或正安排約見的場次達30場。

該黨競逐立法會選舉委員會界別的候選人張國鈞、葛珮帆、林琳、陳凱榮、郭玲麗，以及全國政協委員、民建聯贊助會員陳仲尼均有現身。民建聯副主席張國鈞稱，每日的拜訪選委行程相當豐富，每次會面均非常深入，形容是「愈見愈興奮」。

早前民建聯候選人與同樣參選選委界別的獨立候選人，聖公會教省秘書長管浩鳴一同見選委「拜票」。張國鈞回應指，民建聯一直都有聯同非民建聯及友好侯選人一起去拜會選委。他稱，民建聯與其他候選人拜訪選委的組合不斷改變，除聯同獨立候選人一起見選委外，亦有與其他政治聯繫的候選人一同拜訪，強調只要候選人理念接近，一起與選委見面並無問題，又指民建聯在議會內外，都希望做到統籌、協調的角色。

張國鈞認為，選委界別並非只能投一票的「零和遊戲」，候選人之間不會互相攻擊，大家均是比拼政策，這亦是該界別的優點。若過去有聯繫及合作的獨立候選人提出要求，而理念與民建聯接近，該黨並不介意一同見選委。

另外，民建聯將於下周一晚上舉行「民建聯選委座談會」，出席的候選人發言次數及時間均等。張國鈞指，該黨已通知各選委界別參選人，於當日向選委介紹自己及政綱，而交流會將會採取公平原則，希望大家有一個共同平台，向來自民建聯的選委介紹自己。

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記者：陳葆琳

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