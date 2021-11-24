【外賣員辛酸】幼稚園老師貪自由轉行送外賣　無奈遇外賣平台減薪︰愈減愈誇張

▲ 幼稚園老師轉行做外賣員，卻遇上外賣平台減薪，大呻當中辛酸。

早前本港有外賣平台送遞員罷工，不滿公司削減訂單服務費及待遇欠佳等，其後勞資雙方達成共識，結束罷工行動。台灣的外賣員也遇到減薪問題，日前有女網民於社交平台分享，她原本擔任幼稚園老師，後來因工時及薪金關係轉行做外賣員，可是卻遇上外賣平台減薪，大呻當中辛酸。

該名女網民本周一（22日）於facebook群組「外送員的奇聞怪事」發帖，表示自己曾是幼教老師，卻因台灣幼教環境惡劣，例如工時長、人工少、兼做雜事等，令她選擇離職。她原打算去澳洲工作，又遇上疫情影響計劃，於是在等待期間去做外賣員，可是她今年2月下旬加入後，外賣平台就在3月減薪。

雖然樓主沒感受過減薪前的薪資，但她感到快樂，覺得還是比幼教好，而且外送經歷很有趣。她寫道︰

就算遇到態度不好的人，反正我跟他相處也就那短短時間，如果是遇到小惡魔整天10小時相處真的很可怕，每天最開心的就是看今天賺多少錢。

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佛系接單不想做奴隸

樓主形容自己是佛系接單，每天工作約6小時，假日會整天跑單，因為薪金加碼，有感「財富自由」。不過，隨著外賣平台減薪「愈減愈誇張」，她決定退出外賣員行列︰

再怎麼佛系也不想當奴隸，希望大家都可以活成自己喜歡的樣子。

她回覆網民時指出，後來遇上了現在的丈夫，目前已結婚，不會去澳洲打工了。她在幼教期間曾學美甲，也考到了證書，計劃之後向美甲美睫業發展。

網民︰這種爛公司不要也罷

不少外賣員網民留言，表示明白樓主的苦況，留言「我也是佛系跑單！跑到佛也發火了」、「外送目前只能當兼職」、「這種爛公司不要也罷」，此外，也有網民鼓勵樓主，「短期可以，長期還是勸你找份穩定的工作」、「正職或學校兼課，不一定局限自己在幼教」。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳