【醫療峰會】林鄭稱會不遺餘力推動醫療創新　盧煜明指人口老化問題10年內難以解決 

▲ 特首林鄭月娥致辭時表示，香港在中央支持下，已克服政治上的阻礙，將不遺如力推動醫療創新科技發展。（程志遠攝）

港府及貿發局今（24日）於會展舉辦首個亞洲醫療高峰論壇，主題為「強韌迎變共塑可持續未來」，有逾70位商界及醫療專家參與，討論醫療科技、生物科技及智能醫療的最新發展，其中參與論壇演講嘉賓之一、有「無創產前檢測之父」之稱的中大醫學院副院長（研究）、化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所所長盧煜明認為，香港未來最需要解決的問題為人口老化，社會需要更多努力分析這種疾病，否則難以在10年內解決。

特首林鄭月娥致辭時表示，香港在中央支持下，已克服政治上的阻礙，將不遺餘力推動醫療創新科技發展。她又提到國家十四五規劃十分支持香港建設國際創新科技中心，而港府已撥款100億元在香港科學園成立InnoHK創新香港研發平台，讓本地機構與世界級科研機構合作成立28個實驗室，數碼港亦有逾90間醫療初創企業，另亦提出北部都會區發展策略，用地面積為香港三分之一的土地，以及提供額外150公頃的土地建設新田科技城等。

林鄭月娥又指，各政府必須科學為本，合作推動研發疫苗和及促進全球治療；她形容，香港公共醫療十分高質量，如人均壽命領先全球、5所大學入選全球百大，港大醫學院亦排名全球前20位，許多研究均獲國際認可等，同時與內地交流緊密，認為香港是個理想地方舉辦高峰論壇，冀未來能舉辦第二屆論壇，及繼續舉行亞洲金融論壇、一帶一路論壇等。

▲ 有「無創產前檢測之父」之稱的中大醫學院副院長（研究）盧煜明擔任論壇演講嘉賓。（程志遠攝）

盧煜明認為，香港未來最需要解決的問題為人口老化，如很多治療認知障礙症的藥物仍有很多爭議，社會需要更多努力分析這種疾病，否則難以在10年內解決。

他又提到，作為香港商業機構難以在推廣中國推廣其研發的產品，除難以交流兩地數據，在港申請的專利亦無法應用至大灣區其他城市，「要重新申請一次專利，希望能自動獲得大灣區的專利」。

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記者：鄧凱文