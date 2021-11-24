【無牌燒烤場】涉經營九華徑兩燒烤場被控　兩負責人缺席官發出拘捕令

▲ 美孚九華徑燒烤場涉嫌無牌經營。（警方圖片）

美孚九華徑燒烤場涉嫌無牌經營，食環署日前拘捕燒烤場負責人及食客。其中兩名負責人分別被控以1項無牌經營普通食肆罪，今（24日）於九龍城裁判法院提堂。由於兩名被名未有出庭應訊，暫委裁判官應控方要求向2人發出拘捕令。

兩名被告為黃志崇（54歲）及DE SOUZA Michael Anthony（56歲），分別被控1項無牌經營普通食肆。控罪指他們分別於2021年10月22日約晚上7時38分及7時39分，在新界葵涌九華徑舊村吉吉360及美孚九華徑燒烤場，並非根據和按照食物環境衞生署署長所批出的牌照而經營食物業，即普通食肆。

控方指，由於兩名被告均未有出庭應訊，故申請發出拘捕令，暫委裁判官遂向兩人發出拘捕令。兩名被告被捕後，分別准以1萬及8,000元現金保釋。

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記者：梁錦麟