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【疫苗氣泡】食環署提醒處所負責人　更新驗證掃瞄器檢查顧客第三劑接種紀錄

社會 14:57 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

（資料圖片）

食環署今日（24日）表示，署方已更新驗證二維碼掃瞄器流動應用程式，以供使用者讀取第三劑新冠疫苗接種紀錄的更新二維碼。

署方呼籲，處所負責人須盡快更新驗證二維碼掃瞄器流動應用程式，以讀取已接種第三劑新冠疫苗顧客的疫苗接種紀錄二維碼。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的現行指明及指示，處所負責人在檢查顧客是否符合有關接種新冠疫苗的要求（即已完成接種第一劑新冠疫苗）時，須使用政府提供的驗證二維碼掃瞄器流動應用程式掃描顧客載有新冠疫苗接種紀錄的二維碼。若顧客選擇攜帶其第三劑新冠疫苗接種紀錄，更新驗證二維碼掃瞄器流動應用程式將可讀取有關紀錄，以利便處所負責人履行有關指示及讓顧客進入相關處所。

最新影片推介：

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

 

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