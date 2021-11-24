【醫療峰會】陳啟宇指疫情下增對傳染病應接能力關注　復星正研發治療新冠肺炎藥物

▲ 復星國際執行董事兼聯席首席執行官陳啟宇今亦有出席論壇。（資料圖片）

港府及貿發局今（24日）於會展舉辦首個亞洲醫療高峰論壇，主題為「強韌迎變共塑可持續未來」，有逾70位商界及醫療專家參與，討論醫療科技、生物科技及智能醫療的最新發展。

與德國藥廠BioNTech合作，引入復必泰疫苗到港的復星國際有限公司，其執行董事兼聯席首席執行官陳啟宇於論壇上表示，疫情出現令他關注到醫療機構對傳染病的應接能力、及如何快速作大規模檢測等。他又透露復星正研發治療新冠肺炎新藥物。

陳啟宇形容，人類社會踏入醫療科技大爆發，復星未來發展方向為結合診斷技術及創新藥物，夢想是令更多人活過120歲，又指mRNA技術為近5年才出現，對未來10年提升治療的精準度非常有信心。在推動數字醫療上，他認為個人私穩問題需要企業自律，以及國家的法律保護，現時相關規定亦愈來愈完善。

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記者：鄧凱文