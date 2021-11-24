  • 21°C
香港時間 : 20211124日 (週三) 16:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療峰會】陳啟宇指疫情下增對傳染病應接能力關注　復星正研發治療新冠肺炎藥物

社會 15:17 2021/11/24

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

復星國際執行董事兼聯席首席執行官陳啟宇今亦有出席論壇。（資料圖片）

港府及貿發局今（24日）於會展舉辦首個亞洲醫療高峰論壇，主題為「強韌迎變共塑可持續未來」，有逾70位商界及醫療專家參與，討論醫療科技、生物科技及智能醫療的最新發展。

與德國藥廠BioNTech合作，引入復必泰疫苗到港的復星國際有限公司，其執行董事兼聯席首席執行官陳啟宇於論壇上表示，疫情出現令他關注到醫療機構對傳染病的應接能力、及如何快速作大規模檢測等。他又透露復星正研發治療新冠肺炎新藥物。

陳啟宇形容，人類社會踏入醫療科技大爆發，復星未來發展方向為結合診斷技術及創新藥物，夢想是令更多人活過120歲，又指mRNA技術為近5年才出現，對未來10年提升治療的精準度非常有信心。在推動數字醫療上，他認為個人私穩問題需要企業自律，以及國家的法律保護，現時相關規定亦愈來愈完善。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

相關文章

【新冠肺炎】今日新增1宗韓國輸入個案　涉及一名8歲女童帶變種病毒
今日 14:17
【新冠肺炎】今日新增1宗韓國輸入個案　涉及一名8歲女童帶變種病毒
【新冠疫苗】今日近1.7萬人打針　累計逾470萬人接種首針接種率終達7成
22:29 2021/11/23
【新冠疫苗】今日近1.7萬人打針　累計逾470萬人接種首針接種率終達7成
【醫療峰會】林鄭稱會不遺餘力推動醫療創新　盧煜明指人口老化問題10年內難以解決
今日 14:32
【醫療峰會】林鄭稱會不遺餘力推動醫療創新　盧煜明指人口老化問題10年內難以解決
【新冠疫苗】袁國勇：溝針試驗結果無問題　推薦長者第三針接種復必泰
17:42 2021/11/21
【新冠疫苗】袁國勇：溝針試驗結果無問題　推薦長者第三針接種復必泰

你可能感興趣

【新冠肺炎】今日新增1宗韓國輸入個案　涉及一名8歲女童帶變種病毒
今日 14:17
【新冠肺炎】今日新增1宗韓國輸入個案　涉及一名8歲女童帶變種病毒
【新冠疫苗】今日近1.7萬人打針　累計逾470萬人接種首針接種率終達7成
22:29 2021/11/23
【新冠疫苗】今日近1.7萬人打針　累計逾470萬人接種首針接種率終達7成
【醫療峰會】林鄭稱會不遺餘力推動醫療創新　盧煜明指人口老化問題10年內難以解決
今日 14:32
【醫療峰會】林鄭稱會不遺餘力推動醫療創新　盧煜明指人口老化問題10年內難以解決
BioNTech 疫苗 香港貿易發展局 疫情 醫療機構 醫療科技 生物科技 傳染病

最高瀏覽

【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
今日 10:29
【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
【小一派位】自行分配學位成功率創新高　家長稱兒子持25分仍憂慮「考唔到」
11:47 2021/11/22
【小一派位】自行分配學位成功率創新高　家長稱兒子持25分仍憂慮「考唔到」
【超市大搜查】十字牌維記雀巢＝100%鮮奶　消委會教睇成分揀真牛奶VS牛奶產品
12:05 2021/11/23
【超市大搜查】十字牌維記雀巢＝100%鮮奶　消委會教睇成分揀真牛奶VS牛奶產品