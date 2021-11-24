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【2021聖誕節】雪山之巔度假村登陸太古廣場　消費可獲小雪怪禮物+與AR聖誕老人見面

休閒消費 15:23 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

雪山之巔度假村登陸太古廣場，可體驗AR聖誕老人。（商場提供）

金鐘太古廣場由即日起至2022年1月2日會化身成雪山之巔度假村，聖誕老人及雪怪家庭會蒞臨廣場，帶大家踏上聖誕奇幻旅程。遊客在聖誕老人屋內，可透過AR 虛擬體驗與聖誕老人見面，並有由專為弱勢社群提供協助的本地企業Cookies Smiles特製的聖誕曲奇做手信，更可與屋外的雪怪家庭成員拍照留念。

顧客憑即日單次消費滿$1,000，更有機會獲贈由小雪怪精心炮製的毛茸茸小禮物一份。而追蹤太古廣場的IG帳號，亦可贏取精美奬品，先到先得。

即日單次消費滿$1,000，有機會獲贈小雪怪毛茸茸小禮物一份。（商場提供）

另外由12月1日至12月27日期間，above會員在太古廣場憑即日電子消費滿$3,000至$7,999，可獲Emmer Pizzeria & Cafe $120餐飲券；滿$8,000至$29,999，可獲AVEDA頭髮及身體護理套裝及限量版太古廣場雪怪禮物包；滿$30,000至$99,999，可獲La Maison du Chocolat狂歡聖誕禮籃、太古廣場 MOViE MOViE 禮蜜卡兩張（價值$260），以及$600 above購物禮券；滿10萬元或以上，above購物禮券金額更增至$2,500。

會員消費滿指定金額，可獲AVEDA頭髮及身體護理套裝，以及限量版太古廣場雪怪禮物包。（商場提供）

記者︰黃依情

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