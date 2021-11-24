【Disney+劇集】謝洛美維納 x希莉辛菲《鷹眼》上架　復仇者元祖成員Hawkeye孭飛作

▲ Disney+原創劇《鷹眼》。

Marvel電影宇宙（MCU）元祖復仇者成員謝洛美維納 （Jeremy Renner） 在今年適逢飾演鷹眼十周年，屬於有屬於鷹眼的個人作品，Disney+推出一共6集原創劇《鷹眼》（Hawkeye）在今日（11月24日）下午上架，其後每逢周三播出一集。

《鷹眼》是Marvel電影宇宙中首部以聖誕節作為背景的劇集，故事講述「鷹眼」奇連巴頓Clint Barton（謝洛美維納飾） 在充滿節日氣氛的「大蘋果」遇上同樣是神射手兼其頭號粉絲凱特畢夏普Kate Bishop（希莉辛菲飾）。

當鷹眼遇上女神射手，一大一細，一個冷靜，一個衝動，少不免連反鬥咀，火花四濺。

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5大必看點

1.最後一位元祖復仇者的個人作品

多年來，鐵甲奇俠、美國隊長、雷神、黑寡婦、變形俠醫都先後擁有自己的電影，唯獨鷹眼冇份。2021年，適逢謝洛美維納飾演鷹眼十周年，屬於鷹眼的個人作品終於登場，總算令一眾Marvel迷圓夢。

2.全新角色女神射手登場

住在紐約的凱特畢夏普超級崇拜鷹眼，機緣巧合下遇上奇連巴頓，接受其指導並成為女徒弟。兩師徒拍住上，一同維護世界和平。

3.呈現紐約地標聖誕靚景

《鷹眼》是Marvel電影宇宙中首套以聖誕節為背景的片集，劇集呈現了不少洋溢濃厚節日氣氛的紐約著名地標，包括帝國大廈、時代廣場、中央車站、洛克菲勒中心、百老匯等。

而劇集海報也充滿聖誕氣氛，令人窩心的是鷹眼的金毛尋回犬拍檔Pizza Dog都一齊埋位，戴上聖誕帽亮相。

4.動作特技連場

希莉辛菲在劇集開拍前除在洛杉磯進行射箭訓練外，也由其身為私人教練的爸爸為她度身訂造一系列的體能和動作特技訓練。

她在訪問中表示，感謝由動作特技教練Heidi Moneymaker帶領的動作特技團隊對她的支持。值得一提的是在劇中擔任希莉辛菲替身的Heidi，同樣是黑寡婦施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）的特技替身，自電影《鐵甲奇俠2》起，她已身負此重任。

5.劇中劇：美國隊長Musical？

劇情提到鷹眼與家人到紐約欣賞以美國隊長為主角的音樂劇《Rogers: The Musical》，多名舞台劇演員扮演成超級英雄人物載歌載舞。

該集導演Rhys Thomas對這劇中劇讚不絕口：「那是我們送給百老匯的禮物，它可能是史上最正的音樂劇呢！可惜我們劇集時間有限，只能送上部分精彩片段，但請放心，那會是你能想像到最美妙的音樂劇！」