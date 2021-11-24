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【粉嶺高球場】香港哥爾夫球會躍升至第52位　球會會長梁宏正：培育本地高球精英搖籃

社會 15:46 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

港隊高球手許龍一勇本月奪得第 12 屆 「亞太業餘錦標賽」亞軍，成為史上首 名出戰「英國公開賽」資格賽香港球 手。（球會提供）

世界白金高爾夫球會今日（24日）公布排名，其中香港哥爾夫球會躍升至第52位，為入選來晉升了19位。香港哥爾夫球會會長梁宏正表示，在未來會繼續努力，在粉嶺球場舉辦更多國際賽事，讓香港在國際高球盛事上穩佔舉足輕重的地位，培育本地高球精英搖籃。

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香港哥爾夫球會一直推動球埸和練習場向公眾開放，大力培訓高球新血。梁宏正指疫情期間，球會也提供場地舉辦了「第三屆中學校際高爾夫球比賽」、「香港哥爾夫球會奬盃賽」和其他比賽，讓本地高球精英在疫下保持狀態。

他又稱，粉嶺球場也是港隊及高球青訓的培育基地，香港愈來愈多精英高球運動員打出國際，包括出戰東京奧運的陳芷澄和全運會的黑純一及韓紫琳，而許龍一本月更勇奪第12屆「亞太業餘錦標賽」亞軍，成為史上首名出戰英國公開賽資格賽的香港球手。

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責任編輯：余思嵐

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