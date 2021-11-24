【網絡成癮】孩子沉迷上網尋找身份認同　父母關愛引導助脫網癮

▲ 父母關愛引導助子女脫離網癮。

今時今日，網絡已經成為必需品，尤其疫情發生後，互聯網更加主導了我們的生活，父母實在難以避免子女接觸網絡。互聯網是生活的方便，卻也是父母的挑戰，家長應該如何迎接這個凌厲的時代趨勢呢？

最近GoKids爸爸媽媽同學會，我們以《網樂？或是迷網？》為主題，和大家分享我認為每個父母都需要知道的內容：「如何從小教導及管理孩子的網絡活動」。懂得利用網絡是一種樂趣，但沉溺上癮令生活出現很多問題，尤其現今孩子太早接觸網絡，從小建立健康的上網習慣是非常重要。根據我們多年處理許多青少年網絡成癮的經驗，找出了兩個主要原因。

坦誠對話助脫網癮

第一，是關乎聯繫。無論是社交媒體、或是網絡遊戲都有機會在網上和別人交流，從Like、view、comment中得到聆聽和注視。如果父母沒有建立可以和孩子雙向的坦誠分享和對話，成為子女喜歡分享的對象，他們又沒有有血有肉的真正朋友互動，網絡很容易成為他們和別人聯繫的主要媒介，甚至成為不可或缺的溝通習慣。

其次是關於孩子的身份，我們有沒有多肯定及讚許自己的子女呢？許多沉迷網絡的孩子，其實都在尋找身份的認同。打機升呢、或得到許多view數等都代表着一種成功、一個光環。如果他們得不到家長及學校的肯定，對自己又沒安全感，唯有在外界追求肯定了。

父母也需要管理子女的網上活動，不能忽略，否則就像把家門大開，任由別人入屋和你的孩子互動，如此影響力遠超乎父母能夠處理及想像。

這次講座中，我們給予父母一些心法以及管理孩子上網的建議，亦邀請了兩位年青的過來人分享他們的脫癮經歷，盼望透過我們的經歷和他們的故事可以給家長們一點提醒。

我巳把個半小時分享剪輯成10多分鐘的精華，上載YouTube。預防勝於治療，希望家長們認真地把好關，讓孩子健康地享受網絡的樂趣！

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