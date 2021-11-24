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【2022年月曆】天文台2022月曆明開售　展多張天氣及光學現象照片

社會 15:38 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

天文台2022月曆明開售。（政府新聞處）

《香港天文台月曆2022》於明日（25日）公開發售，天文台希望透過月曆照片鼓勵市民愛護大自然，關注氣候變化及影響，並積極實行綠色生活，為防災減災努力。

天文台表示，月曆展示多張美麗的天氣及光學現象照片，當中大部分來自攝影愛好者在「社區天氣觀測計劃」臉書群組分享的作品。每張月曆照片均設有二維碼，方便讀者獲取照片的相關資訊。月曆載有氣候及天文資料，包括每月氣候數據及特別氣候事件、日出日落時間、月出月落時間、日食及月食出現的日期，以及潮汐漲退等。

月曆展示多張美麗的天氣及光學現象照片。（政府新聞處）

《香港天文台月曆2022》每冊售價二十六元，月曆附送年曆卡乙張。市民可於網上政府書店、香港天文台資源中心、政府新聞處刊物銷售小組及地政總署九龍地圖銷售處購買。

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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