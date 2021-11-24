【讀心專家】松明首度戰香港藝人　憑微細身體動作轉變猜出對方所想

▲ 《讀心專家》

TVB新節目《讀心專家》將於明晚（11月25日）起逢星期四、五於翡翠台播出。黃庭鋒與首次擔任節目主持的陳聖瑜，以及留日生活的著名「讀心專家」松明廣邀嘉賓作客，透過獨有「心法」，以讀心、植心及控心等心理術，揭開嘉賓隱藏內心的秘密。

松明被稱為亞洲讀心第一人，多年來在日本及內地參與多個人氣節目，更曾在節目上操控日本著名導演北野武，及挑戰號稱「華人神探」的李昌鈺博士，引起不少熱話。

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「讀心專家」松明活用心理學、微表情判斷及心理誘導技巧，呈現出猶如超能力般的表現，節目中邀得多位藝人參與，一起見證松明的「超能力」，包括：Maria Cordero（肥媽）、陸浩明、單立文、滕麗名、呂慧儀、湯盈盈、袁文傑、陳浚霆、陳展鵬、單文柔、張振朗、謝東閔及賴慰玲等。

松明將早已設定的「劇本」植入眾嘉賓心中，不知不覺地操控他們的選擇，同時亦會拆解生活中的心理學。

▲ 松明要求陸浩明隨機選一種生果，他憑對方表情及語速的變化答中陸浩明心中的選擇。

挑戰肥媽陸浩明

明晚的首集《讀心專家》，由肥媽Maria Cordero及陸浩明任嘉賓，他們將到訪街市。

松明利用讀心術解讀出肥媽及陸浩明心裏所選擇的水果，期間無論松明問任何問題，他們亦只需要回答「No」，松明單憑面部表情及語速的變化就成功答中，令眾人感到非常震驚。

節目中，松明接受肥媽及陸浩明的挑戰，在毫無提示下像大海撈針似的找出二人隱藏在街市的金幣，松明仔細地觀察二人的聲調、表情，更以肌肉閱讀的方法去解讀他們潛藏的答案。

▲ 松明、肥媽及陸浩明大玩「辣辣壽司邊個食－讀心版」。