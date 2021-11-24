【另類導遊】帶逾800人免排隊玩上海迪士尼設施　涉非法偽造證件扮傷殘賺$12萬

▲ 內地有不法之徒偽造證件扮傷殘，帶逾800人免排隊玩上海迪士尼設施。

傷健共融下，迪士尼主題樂園設有「殘障人士通行服務卡」，優先予殘障人士及同行照顧者減省排隊時間去玩設施。內地有不法集團偽造證件扮傷殘，在網上出售此免排隊的服務，變成「另類導遊」，帶了超過800人入上海迪士尼樂園，非法牟利達10萬多人民幣（約12萬港元）。

▲ 內地有人利用假證件扮傷殘，帶人不用排隊去玩上海迪士尼。（微博圖片）

聲稱不用排隊玩迪士尼

綜合內地傳媒報道，自上海迪士尼開業以來，每天都有數以萬計的遊客，樂園內熱門遊戲設施排隊在所難免。近日，上海警方揭發一個偽造並使用證件的犯罪集團。在9月20日，浦東公安分局國際旅游度假區公安處接到一宗特殊的票務糾紛。報案人在某二手交易平台購買了一種「迪士尼快速通行」服務，進入迪士尼後，卻與姓周的賣家因價格產生糾紛。賣家變成「另類導遊」，利用迪士尼對殘障人士的福利，在網上以每人400至500人民幣（約490至610港元）出售此不用排隊的服務。

起初警方就雙方糾紛作出調解，可是在身份核實時發現不妥，經公安處核查，發現周某使用的身份證、殘疾人證均為假證，還在其身上搜出了偽造的迪士尼殘障人士通行服務卡、同行人合照和代碼印章等。

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造假證扮殘障人士

據迪士尼樂園的政策，入場的殘障人士可在遊客服務中心辦理「殘障人士通行服務卡」，只需通過提前預約，便可不用排隊去使用園內的所有項目，每次可攜帶5名同行者一起遊玩。涉案人利用假證件，可以用迪士尼遊客服務中心，隨心所欲地帶人不用排隊去玩。查看網上同類型的買賣網，賣家以「別人排了2個小時，我們排了5分鐘」作為賣點。

9月29日凌晨，警方在上海迪士尼附近的一青年社區和虹橋機場等地拘提7名違法犯罪嫌疑人，當場查扣一批偽造的身份證、殘疾人證、殘障人士通行服務卡、代碼印章等作案工具。在4個多月，該犯罪集團提供另類導遊服務超過800人次，非法牟利達10萬多人民幣（約12萬港元）。

涉案的主腦人因涉嫌偽造國家機關證件罪被依法刑事拘留，周某等7人因使用偽造居民身份證和其他證件被處行政拘留。而上海迪士尼樂園也優化了對殘障人士的相關政策。

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責任編輯︰王明芳