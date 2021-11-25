西九龍調解中心成績理想　推進香港為亞太區爭議解決服務中心目標

香港倡議另類爭議解決方式(Alternative Dispute Resolution)多年，當中尤以調解、仲裁為甚，香港特別行政區政府更於近年在律政司及司法機構的支持下成立了西九龍調解中心，以推動調解的發展。在中央政府《十四五規劃綱要》支持下，特區政府發展香港成為亞太區爭議解決中心的決心可見一斑。

西九龍調解中心 為調解而設的專有設施

西九龍調解中心位於深水埗，毗鄰西九龍法院大樓和小額錢債審裁處，是香港首間及唯一一間專門為調解建造的專有設施。為了配合調解，中心採用庭園設計，有綠樹點綴，環境優美、氣氛融洽，有助爭議各方開放思維，思考切合各方最大利益的和解方案。

聯合調解專線辦事處主席蕭詠儀律師，太平紳士聲稱有賴香港特區政府、司法機構及律政司大力推廣調解，現在大家都了解到調解是一個非常好的另類爭議解決方式。她回想2000年開始教授40小時調解課程時，很多人將調解(Mediation)誤解為冥想(Meditation)或藥品(Medication)。

蕭主席表示，調解有助締造和諧社會及使當事人達到法院不能賦予的雙嬴結果；因訴訟一般受限於申索書的內容，而調解可跳出傳統思維框架，創新解決問題，更能助當事人達到雙嬴局面。

她說：「民事爭議要打官司，耗費昂貴又歷時漫長。根據司法機構的統計，單單小額錢債審裁處，每年就有過5萬宗申索，案件由入稟至首次聆訊已經要輪候個半月，後續程序更長。而透過西九龍調解中心的小額個案調解先導計劃安排調解，由申請到完成整個調解，只需要33個工作天，即可以安排到4小時調解。」

聯合調解專線辦事處是西九龍調解中心的獨立統籌機構，一所由9間專業團體聯合組成，包括香港調解會、香港大律師公會、香港律師會、特許仲裁學會(東亞分會)、香港仲裁司學會、香港建築師學會、香港測量師學會、香港和解中心和香港工程師學會、專門推廣使用調解處理糾紛的非牟利機構，其設有董事局，由9間機構共18個代表組成，義務管理。

蕭主席又說：「透過訴訟處理問題，不但花費大量金錢及時間，法官的判決亦只有輸贏之分；不像調解，經被培訓的調解員協助下，當事人可以互相協商、作出讓步，而得到對當事人都可接受的解決方案！西九龍調解中心的個案主要來自小額錢債審裁處的轉介，每方當事人自需要支付二百元申請費，即可申請調解。」

據講，西九龍調解中心自2018年11月開幕至今，已收到小額錢債審裁處超過1280宗個案轉介、超過860宗調解申請，當中超過600宗個案已經完成調解，調解成功率高達超過50%，更有部份個案在與聯合調解專線辦事處進行諮詢及申請後雙方自行達成和解，計劃整體成功率大約為55%，比原訟庭達成全面/局部協議的案件比率(亦即47%)為高。蕭主席特別感謝特區政府撥款支持西九龍調解中心的營運，讓此計劃得以取得佳績。

獨有師徒計劃 有助培訓調解專才

聯合調解專線辦事處創會主席及義務顧問陳炳煥律師，太平紳士表示，聯合調解專線辦事處為配合政府推動調解的發展，在培訓人才方面亦十分重視。借助西九龍調解中心，聯合調解專線辦事處推出調解員師友計劃，讓新晉調解員有機會向資深調解員學習，對提升行業發展大有裨益。

陳炳煥律師說：「調解當中最常見的兩個當事人就是『李(你)講先』及『吳(唔)講得』，法庭個案猶其如此，當事人互相糾纏成一個死結，即使透過法庭，也只是解決到表面的問題——錢，而無法處理事情的根本。作為調解員，僅僅學會了程序及一些技巧，其實不足以處理個案。因此，在師徒制下，一個師傅帶一兩個新手，新人可從中累積經驗，掌握及學習活用程序及技巧，將死結打開。」

聯合調解專線辦事處董事黃吳潔華律師表示，「響應國家的政策及發展，大灣區也好、一帶一路也好，對香港的律師、調解員等專才皆是求賢若渴。而作為調解推廣機構及人才培訓機構，聯合調解專線辦事處借助西九龍調解中心，發展出這一個獨有的培訓平台，對於深化本港的調解發展實在是不可多得，亦難以取代。」

資源不足下創造可期未來

蕭主席律師認為西九龍調解中心是一個大有可為的項目，對於推動香港成為亞太區另類爭議解決中心亦有一個里程碑的作用。然而她亦感嘆中心的資源長期處於不足，因此無法將這個重要試點的作用發揮到最佳。

蕭主席表示：「辦事處可以取得如此佳績，實在萬分感謝律政司及司法機構的支持，特別是律政司於2020年9月批出600多萬款項支持西九龍調解中心的運作，否則中心可能一早已停運。我要感謝其他董事的投入及支持，義務管理辦事處及中心的運作；亦要感謝各同事，在人手短缺、資源不足的情況下，依然緊守崗位。」

陳炳煥律師說：「聯合調解專線辦事處由創立至今逾11年，一直努力響應政府的政策，以推廣調解服務。無奈營運西九龍調解中心的花費高昂且營運合約僅餘一個月，前途未明。」

蕭主席亦補充：「聯合調解專線辦事處可以為社會大眾提供價錢恰宜的調解服務，鄰近西九龍法院大樓的西九龍調解中心場地是至關重要的。因此董事局希望政府會盡快與聯合調解專線辦事處續約！」

蕭主席相信中央及特區政府皆有決心發展香港成為亞太區爭議解決中心及認同調解在締造社會和諧方面的成效，在將來，無論是資源或者政策方面，一定會更加支持西九龍調解中心的工作。她與一眾董事、同事及調解界的同行者都會繼續默默埋首努力，向這個目標前進。

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