【生食內臟】25歲女子愛上「生肉」飲食法　吃動物生內臟自稱：愈活愈健康

▲ Nikolett Kiss因為健康出現問題，由去年開始吃「生肉」，感到愈來愈健康。

每個人的飲食習慣不一樣，但不是每個人都可接受吃生肉的食法。在匈牙利有一名女子因為身體狀況不佳而改變飲食習慣，她開始改吃生肉，甚至會生吃動物的內臟，她不但沒有不良症狀，更覺得自己的身體變得愈來愈健康。

據《New York Post》報道，一名來自匈牙利施瓦本（Swabian）的25歲女子Nikolett Kiss，因為健康出現問題，開始改變自己的飲食習慣，由去年開始吃「生肉」。她本來是一位廚師，也身兼屠宰場的工作，因此她相信「只要我吃的是來源良好、新鮮的肉品，我就不會生病。」

▲ Nikolett Kiss一年來以生牛肉及生雞蛋作主食。（圖片來源：keto.insulinresistance instagram）

這一年來她都以生牛肉及生雞蛋作主食，也不擔心自己會因為吃生肉而有食物中毒的風險。她指吃生肉後，身體沒有以往臃腫，肥胖問題也得到解決，整個人更有精神及體力。

我從來沒有因為吃生肉而生病

除了吃生肉外，kiss也相當愛吃肝臟、心臟、骨髓、大腦等動物內藏，她透露自己每週會花70歐元（約港幣614元）的金額去買新鮮肉，她指「生肉的口感按動物的飲食、性別、年齡及養殖場對待它們的方式而有所不同。」

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食安心中指出，生肉一般含有細菌，進食生肉會引致感染或併發症的風險較高，例如感染沙氏菌、李斯特菌和大腸桿菌。一般要將食物中心部分加熱至至少攝氏75度方可有效殺滅細菌，建議民眾徹底煮熟任何肉類後才進食，大家切勿模仿，胡亂吃生肉。

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責任編輯：羅嘉欣