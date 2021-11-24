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【媽媽角色】扮演營養師馴獸師戀愛專家　鄧藹霖：角色隨子女年齡千變萬化

育兒經 16:37 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

媽媽的角色會隨子女年歲增長而千變萬化。

隨着孩子年歲增長，媽媽扮演的角色也在千變萬化中。

孩子零至兩歲時，媽媽變成育兒專家和營養師。現代媽媽都勤力備課，依足書本的指引，孩子甫出世就嚴格遵從育兒守則，甚麼玩具最具啟發性、甚麼食物營養價值最高等等，媽媽都能如數家珍。

孩子兩至六歲時，媽媽搖身一變成為馴獸師。你會訝異，這個歲數的人仔竟然會懂那麼多東西。他們不會再像一嚿飯糰般任你搓圓撳扁，他們會懂跟你對着幹，凡事不合作，稍不順意就放聲哭鬧，像個小野人，媽媽無時無刻要想盡辦法馴服孩子，非常費力。

孩子六至十二歲時，全家的生活都會聚焦於孩子的學業成績上，媽媽變成了老師，自己要在家提早教課本，孩子方能勝人一籌。媽媽有時又會變成孩子的同學，跟他們一起重讀小學。但大部分時間，媽媽都是總監，雙眼盯緊孩子，監察着孩子的每個細節。

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孩子十二至十六歲時，很多媽媽都會突然變成業餘心理學家，嘗試拆解孩子奇怪的行為和詮釋自己經常失控的情緒。

孩子十六至二十一歲，媽媽變成戀愛專家，輔導孩子的戀愛疑惑，嘗試為他們理智分析戀愛的利與弊，孩子失戀時又會默默地聆聽他們哭訴。

孩子二十一歲之後，媽媽主力是一隻飯腳。若孩子回家吃飯嘛，他們會第一個通知你。有那家熱爆餐廳想試吃嘛，他們會約你。

注意，以上角色只限於與子女關係良好的媽媽，否則，你或許甚麼都不是。

原文刊於《經濟日報》專欄「會笑媽媽」，原題為「媽媽的角色」

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撰文 : 鄧藹霖

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