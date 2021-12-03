【爸爸的玩具】車迷爸爸愛改裝兒童電動車 解構汽車結構引發兒子興趣

▲ 兩位車迷爸爸去年在Facebook成立「爸爸工房」 群組，引來逾千志同道合的改裝兒童電動車狂熱爸爸們，互相交流，常設家庭「鬥車」聚會，不失為另類親子活動。

電動車是未來的大趨勢，各大汽車品牌紛紛向這方面積極研究。估不到除了真車外，近年有不少爸爸們喜歡買兒童電動車，美其名是給仔仔玩，但實情是自己研究改裝把車大變身，當作加大碼的遙控模型車來玩。盧浩然和Dennis於去年在Facebook成立了「爸爸工房」 群組，引來大班志同道合的改裝兒童電動車狂熱爸爸們，互相交流，常設家庭「鬥車」聚會，不失為另類親子活動。

▲ 浩然和 Dennis 的愛車都是跑車款的 GTR，所以二人特別投契，經常討論有甚麼順手拈來的配件可作改裝之用。(湯致遠攝)

本身是「爸爸工房」群組發起人的盧浩然，自己是汽車迷，他有兩個兒子，分別是 5 歲和 2歲。「起初無想過開這個群組會有如此大反應，始終香港都沒有一個正式的地方去玩。但一開組後至今已累積了近2千人，有些還是台灣、馬來西亞、澳門的爸爸。」浩然笑說。

而 Dennis 是群組管理員之一，與浩然是在群組內結識，一拍即合。他有一個3歲大兒子，周不時都會帶他和愛車在屋苑樓下兜風。不過，只要是玩家，都知道與其說這種兒童自動車是兒子的玩具，倒不如說其實是爸爸的大玩具才是。

▲ 試過組們約埋一家大細出來玩，不失為一個有趣的親子活動。(被訪者提供)

現時坊間的兒童電動車車款不少，當中包括跑車、房車、四驅車、電單車等等，大部分車款都有原廠授權，車身設計相當細緻，更配備不同功能。而浩然表示，除了原先配備的可亮錶板、觸控屏幕、跑車排氣喉聲之外(稱之為齋版)，只要經他們手，還有許多可以改裝之處。

齋版好悶，但由於是小朋友玩具車，原廠也不會有甚麼特別設計或出產升級零件作改裝用途，加上兒童車體積細，與真車比例不相同，市面上根本沒有真車的配件用得上。所以我們玩改裝是全靠自己的腦筋和平常買得到的工具來組合。

他舉例如呔鈴，原來是我們廚房常用的蒸魚不锈鋼圓碟，「只要鎅走圓邊，無留碟底部分，再鑽上圓形的窿便成。」浩然和 Dennis 的愛車不約而同都是跑車款的 GTR，所以二人特別投契，經常討論有甚麼順手拈來的配件可作改裝之用。

▲ 浩然和Dennis的愛車都是GTR型號，一白一黑，性格各異。(湯致遠攝)

個人性格的改裝

Dennis 的車以黑色為主調，神秘而型格，他直言按現時的香港法例，真車其實不能作太多改，但兒童電動車則沒有這個問題，唯有把這種狂熱傾注於兒童自動車上。所以有所謂見車如見人的喜好。所以他的車內配件特別多和考究，包括有車音響機頭、喇叭、電視屏幕、響按掣等等 Detail 部件，令人讚歎。

而浩然那架則是白以為主，配上黑色車頭蓋和尾部定風翼，還有全車的大包圍和型格的車前鬼面罩，仿如可以落車比賽的真車。反觀車的內部則是一般的配件，浩然笑謂自己愛搞外表多些，車的內籠自己又享受不到，不多花時間裝飾了。

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引發兒子興趣

問到太太們有否投訴，二人皆答間中啦，只是都明白這也是釋放壓力的興趣。浩然說，疫情時兒子不用上學，和太太輪流照顧兒子兼要工作，在忘裏偷閒時玩改裝車，心生一念不如帶著兒子在身旁，講解下車結構給他知，又讓他看著自己如何製造配件的過程，嘗試引發他的興趣。

Dennis 亦認同浩然所說，改裝兒童電動車實在不容易，當中涉木工、金工、電工多種技術，自己也是邊做邊試。但又不妨和兒子一同研究下，如 LED燈、電池的組裝，都可以透過施工教導他們正確的改裝理念及知識。

他不忘說玩電動車還是不錯的親子活動，兒子可以玩車固然開心，爸爸看著兒子坐上自己的作品，亦很有滿足感。至於安全性方面，兒童電動車都附有遙控器，所以只要家長看著，萬一有可能遇到危險，也可馬上煞停玩具車，情況就像遙控車一樣。

▲ 浩然說這是其中一個組員的大小愛車，一模一樣。(被訪者提供)

也是因為疫情，令到一眾改裝車爸爸們沒有大型地方可供親子駕車玩樂，浩然希望可以有機會舉行全香港第一個最大型的兒童電動車聚。估不到話口未完，12月份於亞洲國際博覽館，便有一個首屆香港國際汽車博覽 IMXHK 2021 ，邀請了他們合辦一個「親子兒童電動車裝配」工作坊，與群組裏的爸爸交換改裝兒童電動車心得，同場亦可以見到不少他們嘔心瀝血的作品，不妨和仔仔女女一齊去玩下。

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記者：郭秀芳