【親子好去處】車迷爸爸愛改裝兒童電動車　講解汽車結構成另類親子活動

▲ 兩位車迷爸爸去年在Facebook成立「爸爸工房」 群組，引來逾千志同道合的改裝兒童電動車狂熱爸爸們，互相交流，常設家庭「鬥車」聚會，不失為另類親子活動。

電動車是未來的大趨勢，各大汽車品牌紛紛向這方面積極研究。估不到除了真車外，近年有不少爸爸們喜歡買兒童電動車，美其名是給仔仔玩，但實情是自己研究改裝把車大變身，當作加大碼的遙控模型車來玩。

而盧浩然和Dennis於去年在Facebook成立了「爸爸工房」 群組，引來大班志同道合的改裝兒童電動車狂熱爸爸們，互相交流，常設家庭「鬥車」聚會，不失為另類親子活動。

▲ 浩然和 Dennis 的愛車都是跑車款的 GTR，所以二人特別投契，經常討論有甚麼順手拈來的配件可作改裝之用。(湯致遠攝)

本身是「爸爸工房」群組發起人的盧浩然，一直都是汽車迷，有兩個兒子，分別是 5 歲和 2歲。「起初無想過開這個群組會有如此大反應，始終香港都沒有一個正式的地方去玩。但一開組後至今已累積了近2千人，有些還是台灣、馬來西亞、澳門的爸爸。」浩然笑說。

而 Dennis 是群組管理員之一，與浩然是在群組內結識，一拍即合。他有一個 3 歲大兒子，周不時都會帶他和愛車在屋苑樓下兜風。不過，只要是玩家，都知道與其說這種兒童自動車是兒子的玩具，倒不如說其實是爸爸的大玩具才是。

▲ 試過組們約埋一家大細出來玩，不失為一個有趣的親子活動。(被訪者提供)

現時坊間的兒童電動車車款不少，當中包括跑車、房車、四驅車、電單車等等，大部分車款都有原廠授權，車身設計相當細緻，更配備不同功能。而浩然表示，除了原先配備的可亮錶板、觸控屏幕、跑車排氣喉聲之外(稱之為齋版)，只要經他們手，還有許多可以改裝之處。

「齋版好悶，但由於是小朋友玩具車，原廠也不會有甚麼特別設計或出產升級零件作改裝用途，加上兒童車體積細，與真車比例不相同，市面上根本沒有真車的配件用得上。所以我們玩改裝是全靠自己的腦筋和平常買得到的工具來組合。」

他舉例如呔鈴，原來是我們廚房常用的蒸魚不锈鋼圓碟，「只要鎅走圓邊，無留碟底部分，再鑽上圓形的窿便成。」

不約而同，浩然和 Dennis 的愛車都是跑車款的 GTR，所以二人特別投契，經常討論有甚麼順手拈來的配件可作改裝之用。

▲ 浩然和Dennis的愛車都是GTR型號，一白一黑，性格各異。(湯致遠攝)

個人性格的改裝

Dennis 的車以黑色為主調，神秘而型格，他直言按現時的香港法例，真車其實不能作太多改，但兒童電動車則沒有這個問題，唯有把這種狂熱傾注於兒童自動車上。所以有所謂見車如見人的喜好。所以他的車內配件特別多和考究，包括有車音響機頭、喇叭、電視屏幕、響按掣等等 Detail 部件，令人讚歎。

而浩然那架則是白以為主，配上黑色車頭蓋和尾部定風翼，還有全車的大包圍和型格的車前鬼面罩，仿如可以落車比賽的真車。反觀車的內部則是一般的配件，浩然笑謂自己愛搞外表多些，車的內籠自己又享受不到，不多花時間裝飾了。

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引發兒子興趣

問到太太們有否投訴，二人皆答間中啦，只是都明白這也是釋放壓力的興趣。浩然說，疫情時兒子不用上學，和太太輪流照顧兒子兼要工作，在忘裏偷閒時玩改裝車，心生一念不如帶著兒子在身旁，講解下車結構給他知，又讓他看著自己如何製造配件的過程，嘗試引發他的興趣。

Dennis 亦認同浩然所說，改裝兒童電動車實在不容易，當中涉木工、金工、電工多種技術，自己也是邊做邊試。但又不妨和兒子一同研究下，如 LED燈、電池的組裝，都可以透過施工教導他們正確的改裝理念及知識。

他不忘說玩電動車還是不錯的親子活動，兒子可以玩車固然開心，爸爸看著兒子坐上自己的作品，亦很有滿足感。至於安全性方面，兒童電動車都附有遙控器，所以只要家長看著，萬一有可能遇到危險，也可馬上煞停玩具車，情況就像遙控車一樣。

▲ 浩然說這是其中一個組員的大小愛車，一模一樣。(被訪者提供)

也是因為疫情，令到一眾改裝車爸爸們沒有大型地方可供親子駕車玩樂，所以浩然一直都希望可以有機會舉行全香港第一個最大型的兒童電動車聚。估不到話口未完，12月份於亞洲國際博覽館，便有一個首屆香港國際汽車博覽 IMXHK 2021 ，邀請了他們合辦一個「親子兒童電動車裝配」工作坊，與群組裏的爸爸交換改裝兒童電動車心得，同場亦可以見到不少他們嘔心瀝血的作品，不妨和仔仔女女一齊去玩下。

記者：郭秀芳