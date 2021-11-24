【胰臟炎】日飲3支紅酒水果當主食　40歲女血糖爆表患急性胰臟炎亡

▲ 日飲3支紅酒水果當主食，40歲女血糖爆表患急性胰臟炎亡。

不良的飲食習慣是患上不少疾病的高危因素。內地一名女子，長期以水果代替主食，每天飲3支紅酒，有天突然腹痛暈倒，送院檢查後發現患急性胰臟炎，經搶救後不治身亡。

綜合內媒報道，江蘇一名40歲朱姓女子已腹痛2天，15日凌晨，她上廁所時突然暈倒，被緊急送到醫院搶救，當時已經沒有呼吸，心跳每分鐘約30下，血糖高到儀器無法測量，並有嚴重的酸中毒，醫生診斷她患上急性胰臟炎，情況相當危急，搶救一整天後最終仍回天乏術。

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醫生向家屬詢問後得知，朱女飲食習慣失衡，她從不吃主食，而是吃水果代替，又有酗酒習慣，每天喝2至3瓶紅酒。據悉，朱女已維持不良的飲食習慣長達一年多。

常州市武進中醫醫院急診科副主任蔣騎表示，這種飲食習慣相當不健康，長期這樣下來，導致胰臟無法負荷。他提醒，要培養均衡的飲食習慣，飲酒要適量，切勿酗酒。

急性胰臟炎病徵

台灣胃腸肝膽科醫生章振旺，過去曾在節目《健康2.0》中表示，急性胰臟炎成因大多數與飲酒、膽囊炎或血液三酸甘油脂過高有關，近年來流行的生酮飲食法及斷食法，都有機會導致急性胰臟炎。

不少人會將胰臟炎誤以為是胃痛，為此他解釋了兩者的分別，急性胰臟炎患者和胃病患者大多都會出現上腹痛。不過急性胰臟炎發病的時間急、痛感來得快，後背會作痛，亦可能出現口乾舌燥的情況。

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責任編輯：羅嘉欣