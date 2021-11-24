【海外升學】35歲建築師爸爸計劃兒子海外升學　用人壽保險儲蓄目標為兒儲100萬學費

選擇到海外升學的人數越趨上升，近期更有調查指出高達七成的家長有送子女到外國讀書的計劃。海外升學是長期的重要開支，有此打算而資金穩定的現任及未來父母，可以參考以下陳先生透過財富管理，活用合適的人壽保險（一般俗稱壽險），及早為子女教育籌備的例子。

壽險計劃投資 理財承傳雙線增值

三十五歲時建築師陳先生榮升為爸爸，除了要照顧家庭及兒子學業的開支外，更想累積一筆資產給兒子未來海外升學之用。今年兒子一歲時，陳先生比較不同的儲蓄工具，發現以保險作為儲蓄工具的成本效益比傳統定期存款更高，亦較其他工具相對穩定。假設陳先生的儲蓄目標為100萬港元，人壽保險的總保費成本約為50萬港元，而且可選擇分５年供款；如他選擇美元定期存款，在現時12個月的利息率為不足半厘的情況下，總成本便須要約93萬港元。於是陳先生選擇了以人壽保險作儲蓄工具，按計劃進行，在兒子於中學畢業時（19 歲），陳先生應可以保單現金價值（連同非保證紅利）來支持兒子到英國升讀大學學士三年及碩士課程一年，即共四年的費用。陳先生更打算在兒子畢業後，讓他繼承自己的保單權益，作為未來創業資金之用。

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看準長線潛在回報 盈富跨代保障高

回看陳先生的個案，有謂時間就是財富，準家長可趁小孩未出生前預先計劃好，選擇有長遠回報的壽險作教育基金，並及早投保令保單價值有更長時間滾存及增值。家長們亦可留意坊間的保險計劃有否設承繼／轉換被保人權益以及年齡限制，令保單中的價值得以持續滾存，靈活讓子孫繼承壽險，跨代傳承。

總括而言，家長及準父母們可因應自己的家庭預算，運用帶有長遠回報潛力的壽險為孩子未來教育作好儲備。投保前當然要比較各計劃的細節、回報及增長潛力，不妨與能提供個人化服務的專業保險代理人商討，助下一代應對未來的競爭。

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