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【醫療峰會】新加坡冀新冠肺炎感染率降低後　期望與香港實現旅遊氣泡

社會 16:24 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

首屆亞洲醫療健康高峰論壇於今日於會展中心舉行，邀請逾70位商界及醫療專家參與，行政長官林鄭月娥在早上致辭。（程志遠攝）

港府及貿發局合辦的首屆亞洲醫療健康高峰論壇於今（24日）於會展中心舉行。食物及衞生局局長陳肇始出席亞洲醫療健康高峰論壇時表示，本港疫苗接種率昨日終達7成，惟長者接種數字仍有很多進診空間；又指十分重視「後疫情時代」，本港需要加強利用科技數碼設施，包括接觸者追蹤、健康碼等，以便恢復與內地通關。 

陳肇始表示，本港疫情穩定，自5月起已無本地感染個案，但仍面對很多挑戰，包括變種病毒，以及疫苗接種率有進步空間，本港接種率昨晚已達7成，惟80歲以上長者接種率仍低於2成，而70至79歲長者亦僅4成，反映長者接種率有很大改善空間。

她續稱，疫情在全球大流行，不限於某一地方，「沒有人是安全的，直至全部人都安全」。對於疫情，她十分重視「後疫情時代」，認為本港需要加強科技數碼設施，加大基建投資，包括用於醫院發展、基層醫療系統，亦要增強公眾有關疫苗接種和病毒檢測的教育。

新加坡衛生部部長王乙康期望有機會與港重啟旅遊氣泡。（王乙康短片截圖）

新加坡衛生部部長王乙康亦分享抗疫經驗，新加坡由疫情起有嚴守邊關，因嚴守邊關可控制確診數字，否則病毒就會從一個地方傳播至另一個地方，但至今年8月接種率已達7成，故已逐漸開放關口。他又認為，確診者死亡數字等亦反映當地醫院的承受能力。

他又提到，新加坡曾與香港商討「旅遊氣泡」，但形容氣泡易破，很不幸一直無法啟動，期望感染率進一步降低後，新加坡與香港的氣泡能實現。

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

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