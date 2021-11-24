【僱主變苦主】聘斷約外傭返工首日即玩失蹤　僱主怒炒反遭投訴要求賠償損失

▲ 有僱主聘請斷約外傭，對方返工首日即玩失蹤。

一個月前，我曾於本欄分享了替長輩P先生找女傭，僱傭公司推薦一位斷約女傭。該女傭態度誠懇，樣子清純，於是P先生跟她簽訂僱傭合約。

結果她的工作簽證批出後，上班的第一天就玩失蹤，電話也不接。失蹤二十四小時後報警處理，她方現身。她說自己需要休息幾天才上班，但事前沒跟僱主商量。她擅自曠工，又毫無悔意，P先生大怒，馬上辭退她。

沒料到該女傭竟跑去領事館投訴，要求P先生賠償她的損失。該女傭沒做過一秒家傭工作，不曾踏進僱主的家半步，擅自曠工，究竟憑甚麼要求賠償？是她還是僱主P先生應獲賠償？

P先生當然光火，馬上寫信及致電入境處，把所有資料包括報警的紀錄呈上，知會入境處職員該女傭連續斷約兩次，玩弄欺詐僱主，強烈要求入境處取消她的工作簽證，以免禍害其他港人僱主。

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香港政府必須正視相關問題，嚴肅處理，改善問題。

舉例，外傭「跳工」問題已經極之嚴重，但香港的外傭卻受到相當的保障，僱主不但要付回程機票或相近價值的現金賠償，還要付出不菲的中介費用。外傭可留港十四天另覓新僱主，舊僱主卻無權監察或要求外傭上機離港。

另外，據悉有部分中介公司利用法律漏洞，鼓勵外傭「搏炒」跳工，伎倆包括刻意激怒僱主或虐待少主，中介再替其另覓新僱主，賺取可觀的中介費。

如今疫情下更鬧外傭荒，不少有外傭的僱主啞子吃黃連，等待外傭來港的僱主則大失預算，如今做僱主的確難難難。

全文刊於《經濟日報》專欄「雲海漫遊」，原題為「曠工外傭」。

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