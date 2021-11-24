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【立法會選舉】霍啟剛自稱了解政府思維有助推動政策　蘇惠良：關注土地房屋問題

政治 16:28 2021/11/24

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霍啟剛形容今次選舉是實力鬥爭。（資料圖片）

立法會選舉下月舉行，香港出版總會今舉行體育、演藝、文化及出版界候選人交流會，候選人之一霍啟剛形容，自己在不同範疇參與政府相關委員會工作，了解政府思維，未來更有效推動政策。

霍啟剛提到，「十四五」規劃下香港有新定位，認為是本港建立軟實力的新契機，建議參考深圳的文化推廣工作，同時要多研究中華文化，與內地一起「拼船出海」。他又說，今次選舉是實力鬥爭，而非政治立場對壘。

蘇惠良指自己亦關注民生問題。（蘇惠良Facebook圖片）

另一候選人蘇惠良則提出，需透過革新提升體演文出四個界別的專業水平。他又稱，除了業界問題，亦關注民生問題，笑指出版從業員亦面對土地、房屋等問題，表明加入議會後亦會著力相關議題。

政務司司長李家超早前表示，正就處理假新聞問題進行法律研究，認為可透過管理或立法刑事化處理。蘇惠良會後接受傳媒訪問時讚揚，香港媒體專業水平高，「應該所有新聞都是真。」他續指，現時網絡發達，假新聞或多存在於部分不專業的媒體，認為討論是否立法應先多收集意見。

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責任編輯：林曉君

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