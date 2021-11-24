【新冠疫苗】上周再多一名7旬翁接種後14日內死亡個案　無臨床證據指因疫苗所致

▲ 本港新冠疫苗首劑接種人口已達7成，衞生署過去一周再接獲42宗接種後異常事件報告。（資料圖片）

本港新冠疫苗首劑接種人口已達7成，衞生署至周日(21日)的過去一周，再接獲42宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。署方上周亦接獲一宗曾經於離世前14日內，接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名74歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起；同期，未有接獲青少年接種後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

衞生署累計至周日合共接獲6,391宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括48宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

疫苗臨床事件評估專家委員會至今亦已總結29宗死亡個案，均與疫苗接種沒有因果關係，初步認為18宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡