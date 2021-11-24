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【優質建築】2022優質建築大獎接受提名　「以人為本」是評核關鍵

社會 16:32 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

2022優質建築大獎接受提名。（程志遠攝）

為推動香港建築業轉型以創造新價值，「2022年度優質建築大獎」今年以「智慧創新丨持續發展丨卓越建築」為主題，並新設兩特別大獎。比賽現已開始接受提名，並於明年3月18日截止。 

「優質建築大獎」於2002年由本地9個具代表性的建築及建造業相關專業學會及機構共同創立，每2年一屆，旨在表揚業內各個優質的建築項目及充分發揮團隊精神的優秀隊伍。本屆優質建築大獎籌委會主席鄧智宏表示，因應政府致力推動「建造業2.0」及「可持續發展」方針，本屆特新增項兩特別大獎，分別為「可持續發展項目大獎」與「創新項目大獎」。 

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鄧智宏形容，「優質建築大獎」就如建築界的「奧斯卡」，需要各界團隊配合才能成就好的作品。評審團主席、屋宇署署長余德祥舉例，上屆「優質卓越大獎」為香港兒童醫院，其設計顧及到使用者為兒童，注重小朋友心理因素，設計「有趣生動」，中和醫院的沉重氣氛。他強調，大獎評審準則之一是「以人為本」：「要從用家出發點考慮，建築並非完全是死物，要配合用家需要。」 

評審小組委員會主席岑厚德指，上屆比賽有約50個建築參賽，評審嚴格，若籌委會認為參選項目未達獲獎資格，籌委會將保留不頒發獎項的權力。余德祥稱：「希望獲獎作品能起示範作用，鼓勵業界交流新建築技術。」

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記者：黃穎津

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