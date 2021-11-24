【大學排名】科大港大畢業生就業能力排名上升 排名機構指僱主將數位技能列首要考慮
英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）今日（24日）公布全球大學畢業生就業能力排名2021，本港有4間大學上榜，香港科技大學及香港大學排名均上升3位，其中排名最高的科大，全球位列第23位，按年升3位。
THE最新公布的全球大學畢業生就業能力排名，是由法國人力資源諮詢公司Emerging編制，上榜的250間大學分別來自44個國家及地區，結果由各地進行全球招聘的10,928個機構僱主投票得出。4個上榜的本港大學中，科大排名最高，列23位，按年升3位；港大排45位，亦升3位。唯一排名下跌的中大排92位，比去年下降6位。理大排名不變，排129位。
THE大學畢業生就業能力排名2021（部分）
|學校
|2021年排名
|2020年排名
|變化
|麻省理工學院
|1
|2
|1
|加州理工學院
|2
|1
|-1
|哈佛大學
|3
|3
|不變
|劍橋大學
|4
|4
|不變
|史丹福大學
|5
|7
|2
|香港科技大學
|23
|26
|3
|香港大學
|45
|48
|4
|香港中文大學
|92
|86
|-6
|香港理工大學
|129
|129
|不變
至於排名首十位中，列三甲的大學均來自美國，依次為麻省理工學院、加州理工學院及哈佛大學。亞洲排名最高的大學為日本東京大學，排第6；其次為排第9的新加坡國立大學；國內排名最高的大學為排名15位的北京大學，按年升兩位。
THE表示，受疫情影響，在6個考慮排名的因素中，全球僱主首次將畢業生的數位技能及數碼能力列作首要考慮，比起學業成績表現、能專注工作、有國際視野等因素更重要。
科大回覆查詢時表示，一向視排名為參考，以助了解其表現，並掌握需要完善的地方，又指校方一直積極培育學生的國際視野和解難能力。科大又指出，一向積極支援學生就業，包括每年舉辦職業博覽會、大學就業顧問亦會為提供專業諮詢服務，去年亦推出計劃，讓學生與畢業生聯繫。
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記者：黃悅晴