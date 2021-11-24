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【大學排名】科大港大畢業生就業能力排名上升　排名機構指僱主將數位技能列首要考慮

社會 17:19 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

本港上榜的大學中，科大排名最高，列23位。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）今日（24日）公布全球大學畢業生就業能力排名2021，本港有4間大學上榜，香港科技大學及香港大學排名均上升3位，其中排名最高的科大，全球位列第23位，按年升3位。

THE最新公布的全球大學畢業生就業能力排名，是由法國人力資源諮詢公司Emerging編制，上榜的250間大學分別來自44個國家及地區，結果由各地進行全球招聘的10,928個機構僱主投票得出。4個上榜的本港大學中，科大排名最高，列23位，按年升3位；港大排45位，亦升3位。唯一排名下跌的中大排92位，比去年下降6位。理大排名不變，排129位。

THE大學畢業生就業能力排名2021（部分）

學校 2021年排名 2020年排名 變化
麻省理工學院 1 2 1
加州理工學院 2 1 -1
哈佛大學 3 3 不變
劍橋大學 4 4 不變
史丹福大學 5 7 2
香港科技大學 23 26 3
香港大學 45 48 4
香港中文大學 92 86 -6
香港理工大學 129 129 不變

至於排名首十位中，列三甲的大學均來自美國，依次為麻省理工學院、加州理工學院及哈佛大學。亞洲排名最高的大學為日本東京大學，排第6；其次為排第9的新加坡國立大學；國內排名最高的大學為排名15位的北京大學，按年升兩位。

THE表示，受疫情影響，在6個考慮排名的因素中，全球僱主首次將畢業生的數位技能及數碼能力列作首要考慮，比起學業成績表現、能專注工作、有國際視野等因素更重要。

科大回覆查詢時表示，一向視排名為參考，以助了解其表現，並掌握需要完善的地方，又指校方一直積極培育學生的國際視野和解難能力。科大又指出，一向積極支援學生就業，包括每年舉辦職業博覽會、大學就業顧問亦會為提供專業諮詢服務，去年亦推出計劃，讓學生與畢業生聯繫。

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記者：黃悅晴

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