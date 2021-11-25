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【堅強爸爸】為照顧病妻暖爸身兼母職　孭半歲女送外賣：再累也不放棄

親子 11:21 2021/11/25

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

內地一名男子因妻子患精神病無法照顧女兒，決定孭半歲女外出送餐。

暖男爸爸身兼母職照顧女兒令人感動。內地近日流傳一段影片，一名31歲的外賣員因妻子患精神病無法照顧女兒，決定孭半歲女外出送餐，邊湊女邊賺錢養家。他一天在外工作12小時，雖感疲累但明言不會放棄，令網民動容。

孭半歲女送外賣

綜合內媒報導，現年31歲的鄒姓外賣員父母早前離世，妻子患有精神病，無法照顧女兒，鄒男逼不得已帶她上班。他慨嘆女兒「在她媽媽手上或死得更快」，因妻子曾在一星期內餵BB喝兩個月的奶量，導致女兒長期溢奶，頸部更因浸泡在奶中而爛掉。

鄒男為此感心痛，上月決定孭半歲女送外賣，每日工作12小時。他出門前會預備奶粉及尿片，在送外賣的空餘時間向店家借熱水沖奶，再餵給BB喝。他指現時開車特別小心，又認為帶着女兒上班不會影響工作，只是爬樓梯時比較累，

雖然送餐速度比較慢，但沒有影響送餐的準時性。

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生活艱苦不言棄

辛勞工作後，鄒男回家還要做家務、洗衫煮飯，「我當爸又當媽，非常勞累，每日只能睡4至5小時」。生活雖然艱苦，但他明言不會放棄，「我9歲大女還需要上學，也需要我照顧」。據悉大女為鄒男與前妻所生，現時跟鄒男一家生活。為了賺學費及生活費，鄒男堅持孭細女送外賣。

影片在網上流傳後，不少網民同情鄒男的遭遇，「有這種責任心，你後面的路不會差，加油！堅持！」、「令人心酸」、「可憐了孩子！」。有網民則擔心BB的健康，「BB的頭一直向後倒」、「不能讓BB的頭和頸亂晃，會容易扭傷頸部及影響大腦發育」、「BB在背上睡覺，身體得不到有效休息，不利成長」。

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責任編輯︰王明芳

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