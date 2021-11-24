【減肥秘訣】別看輕餐飲的致胖威力　營養師黃凱詩：戒一個習慣每月hea減1.2磅

▲ 營養師黃凱詩表示，別小覷每日一杯凍檸茶的熱量，戒掉它，每月至少可減1.2磅。

舊同事麗斯汀從加拿大回港，我們相約小聚，我問︰「到咖啡店好嗎？」

她笑說︰「我掛念茶餐廳的奶茶。」她到彼邦「陪太子開學」，一切安頓後，回港努力工作。

我問︰「你離港只有3個月，已經想著奶茶？」

她說︰「別說是3個月，兩星期已經念掛了。」

我笑說︰「那麼，你至愛的沙爹牛公仔麵該同樣掛念吧！」

飲品熱量不容忽視

她三心兩意地猶豫︰「乾炒牛河還是沙爹牛麵好呢？算吧！在你面前吃乾炒牛河實在過分，還是吃沙爹牛麵。」

「麻煩你，我想柯打番茄牛肉通粉。」我對侍應說。

他問︰「要跟餐嗎？送飲品，只差5元。」

我說︰「不用了……」

麗斯汀打斷我的話，搶著說︰「還是跟餐吧！我份沙爹牛麵不是套餐，要杯凍檸茶給我吧！」

侍應離開後，她問︰「你吃東西不需配飲品嗎？」

我解釋︰「我有私伙水。其實，只是近來想減點磅，盡量遠離喝下去的熱量。」

▲ 要成功減磅，戒掉一些小習慣都可以幫到手。（iStock圖片）

積少成多減肥法

她問︰「只是一杯半杯，影響那麼大麼？」

我說︰「一杯凍檸茶，熱量約140卡，很多人也會覺得，只是很微小的熱量，但試想想，原本一星期七天也喝，戒掉這個習慣以後，每月省下最少4200百卡，即是減了約1.2點磅，別以為140卡很少，可以積少成多嘛！」

她說︰「我愛維仔檸檬茶已有40多年，簡直形影不離，平時會買大枝裝的。」

「即是500毫升的嗎？大枝的，有260卡。」我說。

她問︰「你的戰友們也愛維仔檸檬茶嗎？」

我笑說︰「年輕一代的，已愛飲午前檸檬茶了，我們年長的，才愛喝維仔檸檬茶，年代已不同了。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）