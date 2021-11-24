【渣男出軌】未婚媽媽誕2胎驚覺男友已婚另結小四　渣男辯稱：她自願要為我生仔

▲ 未婚媽媽盧小姐為男友誕2胎後，驚覺男友已婚更另結小四。

女性決定為另一半生兒育女前，必須考慮清楚，否則會影響一世。內地一名姓盧的女子，為姓鄭的男友未婚誕下2名兒子，一心等待男方會迎娶她，豈料意外得悉男友已婚，自己原來一直是第三者，更發現男方另有小四新歡，令她相當崩潰。

據內地媒體《看看新聞》報道，盧小姐與鄭先生於2017年上網認識，兩人聊天一個月就陷入熱戀，盧小姐稱鄭先生過去曾有一段婚姻，但她並不介意。

▲ 盧小姐接受媒體訪問哭訴遇人不淑。（微博影片截圖）

之後兩人一起到深圳辦廠並同居，盧小姐先後為鄭先生誕下兩名兒子，大仔今年2歲多，細仔只有8個月大。不過盧小姐與鄭先生至今仍未結婚，鄭先生稱他尚欠銀行50多萬元人民幣債務，待債務還清後就可以結婚，盧小姐一直相信，他們之後會建立一個溫馨的家庭。

直到去年4月，鄭先生開始不斷出差，並將工廠從深圳搬到佛山，兩人分居佛山和深圳兩地，感情開始出現裂痕。

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從未與妻離婚 疑再搭上小四

今年10月，盧小姐更從短片平台上收到一個「晴天霹靂」的消息，原來鄭先生早已跟一名姓趙的女子交往，趙小姐是他的工廠投資者。而趙小姐為證實與鄭先生的關係，更將他們的聊天記錄和親密照片傳給盧小姐看，並指是鄭先生主動追求。

盧小姐向男友質問，對方否認搭上趙小姐：「為了賺錢，給小孩買奶粉。」不過，盧小姐已對鄭先生失去信心，繼續打聽更多鄭先生的情況。盧小姐聯繫到鄭先生於福建莆田老家一位村委會的工作人員，得知他原來從未離婚，自己無意間淪為小三，而趙小姐更成為小四。

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男友辯稱︰男人誰沒在外面玩過

盧小姐接受媒體訪問哭訴「人生全都毀了」，她指大仔目前在鄭先生的身邊，不讓她見，除非盧小姐願意簽署一份協議，寫明她是明知鄭先生已婚的情況下，強烈要求和鄭先生誕下兩子，盧小姐需自願承擔兩孩的撫養費和教育費等，而鄭先生不用承擔任何費用，兩孩的戶口也由她自行解決。

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盧小姐在訪問期間，即場打通鄭先生的電話，鄭先生否認與趙小姐出軌，也不欲多談，他還反過來對記者說，是盧小姐堅持想為他生小孩。

她明知我已婚，還自願要跟我生小孩，男人誰沒在外面玩過？

而趙小姐也否認自己是小四，並透露鄭先生雖然沒有離婚，但因為生意原因跟老婆分居多年。她更為鄭先生喊冤，反指責盧小姐「不道德」。

至於孩子的撫養權問題，鄭先生打算通過法律程序解決。盧小姐認為鄭先生可能違反了婚姻家庭法，已向深圳市公安機關報案，目前已立案處理。

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責任編輯︰王明芳