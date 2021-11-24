【魚子醬餐廳】矜貴魚子醬配30年貴州茅台　REIGN全新副綫Tasting Menu激盪味蕾

▲ 魚子醬 Tasting Menu ($580)：包含了俄羅斯 Premium Osetra 5克、歐洲魚子醬 5克以及香檳一杯/ 茅台一 shot。(餐廳提供)

一向以藝術融入美食中的食品品牌 REIGN ，繼以鮑魚為主題的 REIGN Abalone 後，近日推出全新副線REIGN Caviar，以被譽為「海中黑鑽石」的魚子醬為主題，再次把飲食和藝術連成一起。

▲ 魚子‧龍蝦‧免治甜蝦伴龍蝦湯凍$350，啖啖鮮甜。(餐廳提供)

餐廳選用的魚子醬來自俄羅斯裏海地區 (Caspian Sea)，以原種俄羅斯鱘魚養殖於接連的伏爾加河 (The Volga River)，並以鯡魚養飼，以確保風味。

全球20多種鱘魚當中，只有3種鱘魚的魚卵可以做成魚子醬，並分成4個等級，依次為最高級的Beluga、Premium Osetra、Osetra及 Sevruga，主要以罕有度區分，舉例 Osetra 鱘魚至少成長 9 年才會第一次產卵；而最高級的 Beluga 更是至少長至18年才會產卵。傳統上，鱘魚可在俄羅斯與伊朗之間的裏海找到，故以此兩地的魚子醬享負盛名。而現在中國、歐洲等地亦有生產魚子醬。

魚子醬並取得 CITES (瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約) 認證。為了讓客人品嘗出最原始的魚子醬滋味，這裏的魚子醬都不含防腐劑，而且只採用最低程度醃製的 Malossol 製法，意即加鹽不多於 5%，能保存之餘也公認最能吃出魚子醬的風味。此外，餐廳亦有使用少量歐洲魚子醬，讓客人比較不同產地魚子醬的差異。

推介魚子醬 Tasting Menu

新店以開放式設計，設有餐廳及零售區域，零售區內有售最高級的 Beluga 及 Premium Osetra 魚子醬，分別是 50克、125克、250克及500克 包裝。此外亦備有多款融合了 Bitcoin 和 NFT 的魚子醬禮盒，時尚之餘，送禮亦盡顯尊貴。

餐廳部份則可以即場享用不同配搭的魚子醬菜式，包括多款頭盤、主菜、下午茶、Tasting Set，全部均配搭魚子醬。特別推介魚子醬 Tasting Menu，包含了俄羅斯 Premium Osetra 5克、歐洲魚子醬 5克以及香檳一杯 / 茅台一 shot。

此 Tasting Menu可一次過品嘗不同產地的魚子醬風味，客人享用時，以專用的貝殼匙，將魚子醬放在舌頭上，透過舌與上顎將魚子醬輕壓，感受魚油的油潤和鹹香，歷久不散。

而配搭飲品可選擇香檳或茅台，有別於傳統以伏特加配搭魚子醬，另類新嘗試。因餐廳特別引入同樣是烈酒的30年貴州茅台，入口香醇順烈，一點不辛辣嗆喉，配以魚子醬享用同樣合適之極。

▲ 魚子醬蛋糕 ($4,480/4吋、$6,980/6吋、需兩天前預訂)：以蛋白、蛋黃、南非慢煮鮑魚、薯蓉沙律律層層堆疊而成。4 吋魚子蛋糕包含了 60 克俄羅斯 Premium Osetra 魚子醬、6 吋的有 100克魚子醬。並綴以三文魚花、食用花及金箔。(餐廳提供)

罕有魚子醬下午茶

另外的性價比之選，不妨嘗試魚子醬下午茶，將下午茶時光變得更矜貴，包括了10克歐洲魚子醬 (或+$200升級至俄羅斯Premium Osetra 魚子醬)，配以乾脆多士 (Melba Toast)、法蔥、紅蔥、酸忌廉、蛋白、蛋黃，讓客人以不同配搭品嘗魚子醬。不止於此，下午茶還包括了鴨肝意粉、法式四甜點、雪燕奶凍或松露提拉米蘇、咖啡或茶 (或 + $100 轉配松露奶蓋南非國寶茶 / 咖啡)，配搭豐富。

▲ 魚子龍蝦意粉 ($450)：龍蝦肉鮮甜彈牙，配上龍蝦汁意粉以及魚子醬，鹹香鮮味兼備。(餐廳提供)

其他精緻菜式還有魚子龍蝦意粉、魚子松露扁意粉、魚子鴨肝天使麵等等，特別推介魚子‧龍蝦‧免治甜蝦伴龍蝦湯凍，底層是啫喱模樣的龍蝦湯凍，上面是剁成蓉的北海道甜蝦，再上層是鮮甜的龍蝦肉，並綴以俄羅斯魚子醬，匯

集各鮮味矜貴的海洋之味，啖啖鮮甜。

REIGN Caviar

地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA L117 舖

電話：3468 5199

營業時間：11:30am—9pm

記者：郭秀芳