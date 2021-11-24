【媽媽改嫁】再婚出門4歲女大喊「不要走」　單親媽被批狠心棄女真相大反轉

▲ 媽媽改嫁，被誤會拋棄女兒。

在資訊傳播迅速的社會，單憑一段影片，往往難辨事情真假。近日越南社交媒體流傳影片，一名小女孩意圖挽留即將改嫁的媽媽，大喊「不要走」。女童的哭聲令不少網民感到心痛，誤會媽媽為組織新家庭，狠心拋棄女兒，紛紛指責媽媽。其後，媽媽現身解釋來龍去脈，大家才知道錯怪好人。

▲ 女兒哭求媽媽不要走。（影片截圖）

從網上流傳的影片可見，越南一名穿傳統服飾的女子坐在床上，其4歲女兒站在前方，緊緊抱著媽媽的腰部，嘴裡不斷說著，

我不要你走，我要你留在這裡。

媽媽樣子無奈，一直勸女兒去洗澡，並保證自己不會走，嫲嫲也在一旁安撫女孩。影片引來大批網民熱論，有人認為媽媽只是叫女兒洗澡，但亦有人覺得媽媽因為改嫁，而將女兒置之不理，批評媽媽無情。

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因傳統習俗暫時留下女兒

由於事件愈演愈烈，媽媽Nguyen Thi My Hanh拍片澄清，她與前夫離婚後一年、女兒6個月大時，她才結識現時的丈夫，兩人拍拖數年，至近日才結婚。根據傳統習俗，婚禮當日女兒不能一起到夫家，才會把女兒暫時留下來，留給婆婆照顧。女兒得知後，就抱著媽媽大哭扭計。

她表示，在婚後3日已經把女兒接回家，現時的丈夫十分愛錫女兒，對女兒很溫柔，而女兒也很喜歡繼父。真相大白後，有不少網民祝福他們，希望他們一家幸福快樂。

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責任編輯：王明芳