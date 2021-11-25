【競爭多面睇】 撤收費限制　商戶自由定價　市民「格價」精明消費

有競爭才有進步是老生常談，也是自由市場的理想情況。但過去不少行業協會設有限制會員作價格競爭的規條，令部分行業出現劃一收費或指定佣金比率；而在商品銷售上，亦有供應商以不同手法，操控零售商的售價。隨着《競爭條例》6年前實施，情況才有所改變，多個行業協會先後取消收費指引，零售商亦普遍可自行定價。除消費者受惠外，也有助推動商戶良性競爭，達至多方共贏。



市民有意置業，多會尋求地產代理（俗稱經紀）協助。以往不少經紀會參照香港地產代理商總會提供的建議，向樓宇買賣雙方各收取樓價1%的佣金，令置業者欠缺選擇。

▲ 置業人士現時可自行與地產代理商討佣金。

取消收費指引 增加選擇機會



競爭事務委會員於《競爭條例》生效前，審視多個行業協會及專業機構的公開做法，並向有違反競爭法風險的機構表達關注。經競委會接觸後，不少機構均修改了做法，當中包括香港貨櫃車主聯會取消收費表、香港地產代理商總會取消代理佣金建議，以及香港保險業聯會取消無索償折扣表等。



現時市民無論是置業，抑或租用貨櫃車等，均可藉由資料搜集，比較不同公司的收費及服務項目，作出合適的選擇。在買樓方面，置業人士也可自行就佣金安排與地產代理商討，藉此亦能提升物業代理的服務水平。



根據服務質素 自行商討佣金



在條例實施後買樓結緍的林先生憶述，他2016年以約355萬元在沙田置業，並向地產代理支付約1.5萬元佣金，即樓價約0.4%，較1%佣金節省逾2萬元。他認為取消建議佣金對有意置業者及業界均有好處，「既可以慳錢幫補樓價，而代理為爭取更多佣金，提供服務時自然會更落力，有利業界良性競爭。」



另一方面，對很多精明消費者而言，購物前四出「格價」是指定動作，但原來操控轉售價格在過去亦時有發生，即供應商試圖訂立零售商銷售產品時的價格，或設立最低轉售價。供應商可能以威脅、處罰或暫停供貨等手法，令零售商就範。在某些情況下，供應商可能是受到某零售/分銷商的壓力而操控轉售價，以限制零售層面上的競爭。換言之，以往市民到不同商店也只能以同一價格購入產品，未能享有競爭帶來的好處。

▲ 零售店舖現時普遍可自行訂定商品的實際售價。

不受價格限制 盡享購物優惠



隨着《競爭條例》正式生效，據當時傳媒報導，本港多間連鎖波鞋及電器店均推出不同優惠，產品價錢不再劃一，吸引不少市民購物。時至今日，供應商大多只會提供「建議零售價」，讓零售店舖可自行訂定商品的實際售價。



近期受消費券效應影響，不少電器及運動店舖經常人頭湧湧，當中亦有很多市民四出「格價」，務求找出最抵店舖購買心頭好。如近日於將軍澳一個商場所見，同款波鞋於3家店分別以$783、$799及$1,007發售。電器亦有類似情況，一款蒸焗爐在三間電器舖分別標價為$5,870、$5,520及$5,180，在另一間網店更只售$4,840，價錢差異逾千元。



雖然現時情況較條例生效前有所改善，但競委會提醒商戶保持警惕，如某供應商在其「建議」轉售價格未被遵守時進行報復或威脅進行報復，該價格並非真正的建議價格，而是操控轉售價格的一種，相關做法有可能違反條例。

（資料由競委會提供）