【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福

▲ Jenny於29歲時確診患上大腸癌第四期，並已擴散至多個器官，但她說不能被「末期」限制自己的生活和想像。

「不要被『末期』兩個字限制自己的想像與生活。」去年僅29歲的Jenny剛為病逝的父親辦妥喪事，就確診患上第四期大腸癌，更擴散至肝、肺和淋巴，還未消化事實，已需接受一連串治療。確診前，她於五年間遊歷29個國家；確診後，只要有精神，她就上興趣班，學沖咖啡、做瑜伽，約見朋友。末期癌症，並不能把她困住；面對死亡，她如常生活。

▲ Jenny曾揹著大背囊獨遊多國家，更試過在意大利像「電波少年」般在高速公路截車。圖為在米蘭旅行的舊照。（梁偉榮攝）

來不及消化的事實

Jenny曾是「背包客」，每逢大學「sem break」總會去旅行，一畢業就往英國展開兩年的工作假期。她好奇心很強，亦很怕悶，當多了坐飛機，就轉坐巴士，後來更索性在高速公路截順風車；住旅館感到悶了，她就打工換宿，去芬蘭看極光。從大學時期起，她五年內遊走了29個國家。

▲ Jenny曾揹著大背囊獨遊多國家，更試過在意大利像「電波少年」般在高速公路截車。圖為在米蘭旅行的舊照。（相片由受訪者提供）

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回港後，她加入社福界，每星期有兩晚在院舍通宵當值，全職工作了約兩年。惟長期壓力大、少喝水，作息、飲食及大便也不定時，身體響起警號——持續數月體溫偏高、易頭暈、難以排便，曾大便出血。2020年4月，她因肚子異常疼痛往急症室；後來因頭暈被揭血色素偏低，須住院輸血。首次入院的她笑言，那時當去旅行，因不知該帶甚麼，連睡袋也帶去，一副背包客模樣現身醫院。

▲ Jenny為了看極光，曾在芬蘭打工換宿一個月。期間她在度假中心工作，帶遊客去看極光（相片由受訪者提供）

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至同年7月，照腸鏡、做正電子掃描（PET scan）後，她才發現有一個約5cm大的腫瘤，確診患上第四期大腸癌，並已擴散至肺、肝和淋巴。雖然家族中曾有人患癌，但誘發腸癌因素很多，未能深究。當噩耗一個接一個，她坦言來不及反應：

那時剛處理好父親的喪事，還未接受到『自己有病，並要傷心』這一回事。因為本來已處於一個傷心的狀態，只有見步行步。

▲ 化療期間雙手插著喉，貼著紗布，Jenny形容是「千瘡百孔」。（相片由受訪者提供）

持續治療見步行步

「沒有醫生很肯定地告訴我，壽命還有多長。現在見步行步，一直在治療狀態。」樂天派Jenny傾向好的一方想，曾以為切除腫瘤就沒事了。然而，做手術取出大腸的腫瘤、清除受感染的淋巴組織後，她還得接受化療，控制肝臟及肺部腫瘤；其後更要化療、標靶雙管齊下，以減慢惡化速度，盡量延長生命。Jenny說，肺部腫瘤初期只有芝麻般大，現已變成「小樹」，並有數不清的白點。

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這一年半，她不斷試藥、轉藥，尋找有效治療方法。有時藥物帶來副作用，一吃東西就腹瀉，外出時頻頻找廁所；後來她索性相約朋友在自己家相聚，免卻麻煩。由於腫瘤位置不近肛門，不必用造口袋排便，她仍可隨處走動。

目前，她偶然會感到氣促，而手臂則需長期插喉管——一條用來注入藥物的「週邊置入中心靜脈導管」（PICC），置入手臂的靜脈，然後進入心臟。

我們長年要找血管打針，漸漸變得脆弱，下藥時容易傷及血管。這樣插喉，直入心臟，可減少皮肉之苦。我需要持續用藥，所以這條喉會一直陪我過下半生。

Jenny仔細解說，說來淡然。

▲ 雖然已持續治療一年半，但Jenny說：「有好天氣便有好心情。」（相片由受訪者提供）

仍對世界感到好奇

我覺得每一天也是賺回來的。每天活著，當沒明天的狀態。

外表文靜的Jenny直認好動，即使患癌，也不能每天待在家裡。「我承認自己是貪玩的。有時完成化療，狀態可以的話，我也照樣外出。」所謂的「貪玩」其實是參加興趣班。過去數個月，Jenny學畫畫、製繪本、沖咖啡、做瑜伽……她笑說，剛好彌補一直以來沒上過興趣班的遺憾。

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「我的生活挺多姿多采的，雖然不用上班。」近月她相約在旅行時認識的朋友，行山、煮飯，到坪洲遊玩、度假，重尋昔日的感覺。儘管不能出遊，她仍對這世界好奇，嘗試著多聽音樂，期待著參加靜觀日營；亦想學剪片製作「vlog」，甚至想製作繪本，並曾構想內容，她說「可能是患病後所得到的幸福。」

未做手術前，會慨嘆還有很多說話未曾講。我覺得要趁仍活著，狀況還可以時，分享過往心態或患病心態。

治療持續，腫瘤仍在，Jenny卻說，現在與做「背包客」的日子，是不同程度的快樂。現在的快樂捉得住，生活更實在；以往的回憶雖美好但捉不住。

（現在）想每天也過得很開心，善用每天的時間做不同的事，多做自己想做的事，見不同的朋友，其實很如常地生活。

▲ Jenny不避談生死，早前參加「癌症資訊網」舉辦的「百人遺照」展覽，拍了兩張相片，可用作遺照，也可視作純粹拍照。 （相片由「癌症資訊網」提供）

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不避談生死 不被末期標籤

最近在機構「癌症資訊網」的邀請下，她參加了一個名為「百人遺照」的展覽。這輯相片，既可作遺照使用，亦可視作純粹拍照。拍照前，參加者先與攝影師聊天，說說對遺照的看法，以及選擇拍攝衣服的原因。

我是完全不避諱談論死亡的。大家經常說旅行，我覺得最長的旅行是，就是要面對死亡這條路。這條路不辛苦，我覺得很幸福。

確診初期，Jenny曾盯著癌指數的升幅，後來她發現，此數字並不能準確反映身體狀況。不過，即使患癌，她仍是那個勇於探索、對世界好奇的Jenny，認為要活在當下。故此，她照樣見朋友、上興趣班，並成為癌症資訊網「抗癌勇士隊」的一份子，與一眾年輕癌症患者跳出舒適區，作更多新嘗試，豐富生命拼圖，「我相信同行可走得更遠」。

▲ Jenny由衷地說，現在其中一個心願是，希望媽媽身體健康。（梁偉榮攝）

面對生命的變數，她坦言不想那麼早死，還有太多事想做，惟有調節心態，學習取平衡。不用覆診、住院的日子，她為生活而忙，但樂此不疲。近日，儘管身體轉差，容易疲倦，Jenny仍堅持籌備個人相片展覽，分享在人生旅途上看過的風景。自己活得快樂外，她亦希望家人、朋友健康快樂。她強調：

癌指數不等於快樂指數，我一樣可以活得很快樂。不要被『末期』兩個字標籤自己。不要被『末期』兩個字限制自己的想像與生活。

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記者：黃泳欣