【節能減碳】逾630間機構節能減碳方案獲中電表揚　Equinix設抽濕設備及感應器減少數據中心能源消耗

▲ 中華電力舉辦第四屆「創新節能企業大獎」，頒獎禮現場向業界展示得獎機構運用創新節能方案低碳轉型。（中電提供）

中華電力舉辦第四屆「創新節能企業大獎」，今天（24日）公布得獎機構名單，今年共有過630間機構參加，創歷屆新高，包括榮獲節能方案卓越大獎的Equinix Hong Kong Limited（Equinix），在其香港數據中心採用智能化的節能方案，提升能源效益。

中電表示參加機構分別在逐「節能方案」、「高峰用電管理」、「可再生能源」及「智能技術」四大範疇競逐，獎項設「企業／政府部門」及「中小企／非牟利機構／學 校」兩大組別。評審團今年共選出49間節能表現傑出的機構。

中電指出不少企業積極應用創新節能方案，提升能源和營運效益，達至可持續發展。今年在年在「企業／政府部門」組別中榮獲「節能方案卓越 大獎」的 Equinix Hong Kong Limited（Equinix），在其香港數據中心採用智能化的節能方案，Equinix 遂為數據中心加設抽濕設備，精準調控溫度及濕度。數據中心同時安裝感應器，透過智能系統實時分析數據機組的散熱需求及場內溫度，自動調節合適的製冷量至各區域，避免浪費能源，有效減少能源消耗及營運成本。

另外的恆香老餅家亦低碳轉型，在新製餅工場中應用多項智能設備及節能方案，包括引入智能焗爐，可按糕餅入爐的份量自動調節熱流、火力及時間，較傳統焗爐慳電兩成，每年更節省約46萬度電，節能成效顯著，獲頒「中小企／非牟利機構／學校」組別的「節能方案傑出大獎」。

中華電力總裁蔣東強先生表示，中電期望繼續與業界攜手，運用多元化的創新節能方案，推動香港可持續發展，配合政府力爭於2050年前實現碳中和的目標。

有關得獎名單:

最新影片推介：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐