【愛因斯坦X李嘉誠】消息指李嘉誠投得愛因斯坦相對論手稿　逾億元成交

▲ 消息指李嘉誠投得愛因斯坦相對論手稿，逾億元成交。

一份由已故物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）有份撰寫的廣義相對論罕見手稿，在法國巴黎的佳士得拍賣行拍賣，手稿最終以1,160萬歐元，即逾1億港元成交，佳士得沒有透露買家身份。不過有消息指出，該名買家正是被譽為「超人」的長和系資深顧問李嘉誠。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

諾貝爾物理學家獎得主、創立相對論的愛因斯坦於1955年逝世後，世上只有兩份其親筆所寫﹑有關相對論的手稿，其中一份手稿於周二（23日）拍賣。拍賣行原估值手稿價值170萬英鎊（1,771萬港元）至250萬英鎊（約2,605萬港元），手稿最終以980萬英鎊（1.02億港元）售出，打破以往拍賣親筆作品紀錄。

這份長達54頁的手稿有一半是愛因斯坦的筆跡，是他於1913年至1914年在瑞士蘇黎世與學術夥伴兼好友貝索（Michele Besso）合寫，並由貝索保存至今。拍賣行原估計手稿值170萬英鎊（1,771萬港元）至250萬英鎊（約2,605萬港元）之間，手稿最終以980萬英鎊（1.02億港元）成交，打破愛因斯坦以往親筆文件的紀錄。

▲ 一份由已故物理學家愛因斯坦有份撰寫的廣義相對論罕見手稿，在法國巴黎的佳士得拍賣行拍賣。（法新社圖片）

根據資料顯示，愛因斯坦過往物件包括「上帝的信」在2018年於美國以280萬美元（約2,184萬港元）售出、一封親筆寫的信於2017年以156萬美元（約1,217萬港元）成交。

佳士得拍賣行表示，由於愛因斯坦在1919年前撰寫紀錄廣義相對論的文件極為罕見，使這份碩果僅存的手稿變得相當重要，亦是有史以來最有價值的愛因斯坦手稿。

▲ 消息指李嘉誠投得愛因斯坦有份撰寫的廣義相對論罕見手稿。（資料圖片）

愛因斯坦於1915年發表廣義相對論，為世界帶來深遠影響，同時為現代宇宙學及 GPS 導航等技術奠定基礎。他逝世後，世上只有兩份由他親筆所寫、記錄廣義相對論的手稿流傳，其中一份現存放在耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦檔案館中，另一份於周二在巴黎拍賣，雖然相對論未有促使他獲得諾貝爾獎，但是他在1921年因在量子力學理作出重大貢獻，頒發諾貝爾物理學獎。愛因斯坦於1955年逝世，享年76歲。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3h8JOvu

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋