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【兩代男團】MIRROR同台跳唱片再被瘋傳　草蜢期待跟12子再合作

娛樂 17:45 2021/11/24

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兩代男團幾時再合作？

由蔡一傑、蔡一智、蘇志威組成的草蜢，日前在台慶現身演出，跟年青歌手大唱勁舞，勾起樂迷回憶，草蜢更成為熱搜名字，近日三子在2019年跟MIRROR曾同台演出，兩代男團合作跳唱片段再被瘋傳。

此段被網民發現的同台演出片段，來自2019年3月演藝人協會舉行的首個籌款晚會，當日有不少嘉賓在場，包括曾志偉、成龍、古天樂、譚詠麟等。

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大跳《忘情森巴舞》

草蜢是當晚表演嘉賓之一，而當時剛出道不久的MIRROR亦有份表演，被安排開場先跳唱《華麗舞台》，之後再跟草蜢合跳《忘情森巴舞》。

片中所見，MIRROR成員都跟草蜢十分有默契，其中姜濤也十分搶鏡，而台下嘉賓如曾志偉、容祖兒亦看得十分投入。

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3年後，MIRROR已成人氣組合，而草蜢今年亦恰巧再度活躍，除台慶演出外，並有份參演12月31日的中環海濱《美麗的夜香港跨年演唱會》。

至於同日並有MIRROR參演西九的「倒數音樂會」，當草蜢日前談到跟人氣男團MIRROR打對台做跨年騷，三子認為不緊要，稱全世界都開派對迎接2022年，大家各自做騷。」

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草蜢也提到19年曾和MIRROR同台表演，非常好玩，他們因而互相認識，也期待再合作，蔡一智便指：「MIRROR做得好好，現在變得更成熟。」而蔡一傑也有轉發跟MIRROR的演出片段。

撰文 : TOPick柴犬出動

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