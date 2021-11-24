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【港深醫院】盧寵茂承認港大深圳醫院僅續約5個月　強調無阻雙方合作僅需時間討論

社會 17:30 2021/11/24

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港大深圳醫院院長盧寵茂承認，港大和深圳政府僅延長五個月至今年年底，仍在磋商新協議。（洪芷晴攝）

香港大學和深圳市政府簽訂合約合辦「香港大學深圳醫院」，為期10年合約今年7月已經屆滿。港大深圳醫院院長盧寵茂於今（24日）出席亞洲醫療健康高峰論壇後承認，港大和深圳政府僅延長五個月至今年年底，仍在磋商新協議；而他個人的合約亦僅被延至今年年底，亦即僅延續1.5個月。

盧寵茂表示，今年7月27日港深醫院的10年合約屆滿，同時港大深圳醫院成為國家12間高質量發展試點醫院之一，認為是對醫院最好的認可，值得驕傲，相信深港合作方面不會有問題，「我覺得一定會繼續落去」，只不過港大與深圳市政府需要多點時間討論詳細情況，無阻雙方合作。

他又承認，港大的合約暫時到今年年底，若醫院合約續約會再考慮，被問到續約面對什麼障礙，他僅回覆自己無參與雙方的討論會議，故不清楚詳細內容，但強調港大深圳醫院是大灣區最大的醫療合作示範，於國家層面，醫院是對跨境醫境融合最大平台，有助推動醫改，故「相信個合作是會繼續，睇唔到港大同醫院會失去合作的可能」。

被問到會否與資金有關，他坦言，「錢係好少問題，大家不用睇得咁重要」，但內地醫院經營模式需自負盈虧，所以亦期望深圳市政府可提供多點資金，醫院可做更多野，「令醫院飛得更快更高」，視乎深圳市政府會否有額外資金提供。

港府及貿發局合辦的首屆亞洲醫療健康高峰論壇於今（24日）假會展中心舉行。盧寵茂出席論壇時表示，港大深圳醫院落戶深圳十年，真正做到「將香港所長，帶給國家所需」，促進大灣區提升醫療水平，有助兩地融合。他稱關鍵在於輸出香港的制度、技術、國際化等的優勢，而非單單輸出人才，而是制度、技術、培訓、國際化的優勢。

他指，不論人在何方，所有人均需要好的醫療，期望未來10年深圳的醫療設備等水平可有統一標準，與香港可一致，甚至可延伸至澳門，成為國際標準。

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記者：洪芷晴

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