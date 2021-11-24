【尷尬意外】女生去廁所玩電話坐太耐　屁股卡住馬桶消防到場助脫困

▲ 女生去廁所玩電話坐太耐，屁股卡住馬桶消防到場助脫困。

現代人機不離手，就連上廁所也要玩手機。內地一名女子如廁時玩手機，沒想到坐在馬桶上太久，臀部竟卡住無法動彈，只能致電消防求助，消防員最終用工具將廁板切割開，才將女子解救出來。

根據內地傳媒報道，浙江杭州消防隊日前接獲一名年輕女子報案，對方在通話中支支吾吾，尷尬表示自己在如廁時發生意外，臀部不慎滑進馬桶被卡住了，無法動彈，希望消防員能幫忙脫困。

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▲ （影片截圖）

消防確認事主沒有生命危險後，隨即帶同工具趕到現場，發現事主動彈不得，繼續坐在馬桶玩手機打發時間。消防員先使用洗潔精，希望以潤滑的方式幫助事主脫困，無奈未能成功。消防員征得對方同意後，使用工具將廁板切割開，最終成功將事主救出。

不過，事主獲救後，立即拉上褲子並衝回房間，整理一番後才害羞地出來向消防員道謝。面對如此奇葩的事件，消防員也被逗笑了。他們表示，過往發生類似的意外，通常身形較瘦小的人才會不慎滑進馬桶中，提醒事主上廁所時，不要將馬桶當成座椅坐太久。

事件引來網民熱議，不少人留言大呼尷尬，「這怎麼卡住的？無奇不有」、「不要邊上廁所邊玩手機」、「不能笑，切到屁股怎麼辦」、「要用一生才能治癒這時的尷尬」。

醫生：排便不宜超過10分鐘

過去曾有傳媒報道，廣州一名少年上廁所時玩手機，一玩就玩了30分鐘，結果導致「脫肛」，而且長出一個直徑約16cm的血球。

腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問時表示，「脫肛」即直腸經肛門脫垂而出，大多發生在小童及長者身上。只要直腸任何部分突出肛門外，就已經屬於脫肛。

患者通常有便秘問題，加上用力排便，就有機會令直腸脫出。他勸籲，無論大便或小便，排便時間也不宜超過10分鐘。

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責任編輯：羅嘉欣