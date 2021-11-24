【便宜莫貪】Disney+與陌生人「夾Plan」後被改密碼 網民：幾十蚊都呃

▲ Disney+串流平台「夾Plan」編局。

Disney+串流平台日前在香港上線，只需付月費$73即可觀看迪士尼、Marvel、Pixar、星球大戰及各國電影劇集。不過有人為了節省金錢，與陌生人「夾Plan」分享使用有關戶口，怎料過數後收看一天，戶口密碼被改，無法登入使用，墜入騙局。最後引網民爭議，指「幾十蚊都慳」、「幾十蚊都呃」。

Disney+的年費戶口每月收費為$78，方案可以有4個用戶同時觀看電影劇集，原意是方便用戶一家人可以使用不同電子產品收看，因此會有人與朋友一起「夾plan」，為求節省金錢。而近日更有不少社交平台的帖文，招攬網民一起「夾Plan」。

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結果，開始陸續有人報稱因「夾Plan」被欺騙，付了月費後就無法收看，更有人試過使用了一天後就被更改密碼，無法再登入觀看。皆因「開plan」的用戶可以經開戶的電郵更改有關的戶口密碼，而其他用戶沒有權限可作此更改，因此風險十分大。

除此之外，更有人冒充為「開plan」負責人，當受害者過數後，就會立即失聯，很多人因此當「買個教訓」，皆因金額較小，追究起來也十分麻煩。不少網民指為了節省每月$73，卻被欺騙，笑言「貪字得個貧」，有人指不應與陌生人「夾Plan」，最好都是與朋友一起共用。

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責任編輯：羅嘉欣