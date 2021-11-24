AGA紅館個唱首輪優先訂票即日秒速售罄　江海迦：與樂迷分享音樂心跡

AGA江海迦宣布於明年1月29、30日踏足紅館舞台舉行《AGA Gaia Live》演唱會，早前AGA為演唱會拍攝了兩款海報，並希望樂迷選出最喜愛的一款。

與此同時，歌曲監製舒文更邀請近期人氣高企的七師傅指點迷津，希望師傅幫忙挑選一款能大利演唱會成績的海報。

結果現已出爐，七師傅的選擇和樂迷在網上的投票結果一致，大比數選了紅色長裙的一張，師傅更解釋：「AGA身穿紅色長裙寓意『大紅大紫』，而且正面看著鏡頭有女皇的感覺，好像塔羅牌中的女皇牌，相當有霸氣！」

當時師傅更笑言，要將AGA這款海報製作成塔羅牌。

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竭力唱作

AGA克服重重困難終於登上紅館舞台，帶著全部都是自己的創作與樂迷分享，她回想起一路走來的經歷感觸良多：「帶著全部自己的所作所唱，從家𥚃的琴鍵和電腦，一步一步面對不同的挑戰。」

她續回憶稱：「走進錄音室，以聲音把時間巔倒得天昏地暗，竭力去作去唱，多年來到過不同大小的場地演出。經過疫情的阻礙及風風雨雨，到了2022年的1月，終於能迎來第一次的紅館個人演唱會，跟樂迷們分享自己的音樂心跡，大家和自己也喜愛的、聽得傷感時自己也流過淚的，熱情得大家也舞動過的每一首，每一首⋯⋯期待著和樂迷見面。」

首輪在指定銀行信用卡的優先訂票在今日（11月24日）開始，即日秒速售罄，AGA表示多謝樂迷支持。據悉，大會之後將公佈的第二輪優先訂票詳情。