【住不安心】男子飲酒店免費水後嘔吐反胃　酒店稱正配合調查惟未能進一步評論

▲ 男子飲酒店免費水後嘔吐反胃，搖晃液體現泡沫味道刺鼻。

「宅渡假」小心遭受無妄之災！41歲任職建築業項目經理的陳先生11月7日晚與友人慶生後，到尖沙咀港威酒店（馬哥孛羅）「宅渡假」，期間飲用酒店免費提供的瓶裝水後，突然大肆嘔吐及喉嚨痛，搖晃液體後產生大量泡沫，甚至發出刺鼻苦澀味，經醫生證實液體並非飲用水。

陳先生指，事後酒店就事件展開調查，惟事發至今逾兩周調查仍未有進展，對方只回覆已將不明液體的樣本送往檢驗，以及已就事件向瓶裝水供應商查詢，他希望透過報導可提醒市民入住酒店時，小心飲用酒店送的免費水。酒店酒店回覆TOPick指，一直全力配合相關調查，惟現階段未能作進一步評論。

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陳先生向TOPick透露，案發當晚因慶生，與妻子及4名友人在酒店進食自助餐，及後一起入住該酒店，他與妻子同一間房，在11月8日約凌晨12時，在洗澡後突感口渴，並飲用酒店免費提供的瓶裝水，其後感不適並嘔吐：

喝下去時才發現剛飲用的「液體」有一股強烈刺鼻苦澀的味道, 質感帶黏性，當時口腔發熱，反胃，我第一時間衝入浴室嘔吐。

陳先生強調，瓶身招紙印上「Mineral Water with Compliment」，搖晃液體後樽內產生大量泡沫。其太太即時詢問身在另一房間的朋友，在他們房內的樽裝水是否有異，朋友都回答是水，沒有異味，一切正常。

酒店經理聞訊趕至，並安排救護車將陳先生送往伊利沙伯醫院治療，陳先生憶述，約凌晨2時30分抵達急症室，並即時獲醫生應診，並向其表示其飲用的液體並非是水：

當時醫生話說因不知你飲用的是甚麼，有何負面影響，如果你之後有任何不適需要立即求醫。

陳先生指，事後仍感喉嚨疼痛並求醫，醫生稱他扁桃腺發炎，需要休息多些，但未知不適是否因為誤飲不明液體有關。

陳先生求診後曾再向酒店方面追究事件，但得到的回覆只有「已將不明液體的樣本送往檢驗，並已就事件向飲用水供應商查詢」，陳先生等待酒店回覆期間，11月10日曾分別向食環署及警方報案，惟得到的回覆指案件非該部門負責。

陳先生強調，現階段正等待酒店的調查結果，形容在事件中被動，只能向傳媒公布事件，提醒市民入住酒店時，小心飲用酒店送的免費水：

今次我好好彩沒有大礙，但如果有媽媽將有問題的水沖奶，並餵給初生嬰兒，後果可大可小。

TOPick向酒店查詢事件，對方回覆稱，酒店一直全力配合相關調查，惟現階段未能作進一步評論，強調十分重視酒店貴賓及員工的安全，時刻維持最高服務標準，確保賓客有一個愉快、舒適的住宿體驗。

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記者：陳麗娜