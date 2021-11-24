【食物安全】澳洲Coffin Bay生蠔受細菌污染停售　食安中心再公布3個進口商

▲ 酒店自助餐常見的Coffin Bay生蠔，疑受副溶血性弧菌污染要停售。（iStock圖片）

酒店自助餐常見的Coffin Bay生蠔，疑受副溶血性弧菌污染要停售。（詳情即看：【下一頁】）食安中心今日（24日）繼續跟進有關事宜，指繼昨日（23日）公布的2個進口商外，中心發現另外3個進口商曾進口受影響產品到港，並已指示有關進口商停售、下架及回收受影響產品，同時追查有關產品的分銷情況。

有關進口商名稱及熱線如下：

姬富亞洲有限公司，熱線：2423 5118

澳利高食品有限公司，熱線：2552 9266

Pacific Gourmet Limited，熱線：2511 1034

發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體（例如副溶血性弧菌），這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食。

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記者：黃穎津