  • 20°C
香港時間 : 20211124日 (週三) 19:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】澳洲Coffin Bay生蠔受細菌污染停售　食安中心再公布3個進口商

社會 17:58 2021/11/24

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

酒店自助餐常見的Coffin Bay生蠔，疑受副溶血性弧菌污染要停售。（iStock圖片）

酒店自助餐常見的Coffin Bay生蠔，疑受副溶血性弧菌污染要停售。（詳情即看：【下一頁）食安中心今日（24日）繼續跟進有關事宜，指繼昨日（23日）公布的2個進口商外，中心發現另外3個進口商曾進口受影響產品到港，並已指示有關進口商停售、下架及回收受影響產品，同時追查有關產品的分銷情況。

有關進口商名稱及熱線如下：

姬富亞洲有限公司，熱線：2423 5118
澳利高食品有限公司，熱線：2552 9266
Pacific Gourmet Limited，熱線：2511 1034

發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體（例如副溶血性弧菌），這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食。

最新影片：【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？　中大醫生拆解斜視徵狀


TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【食物安全】佳之選蝦子麵違反食物標籤規例　未有標明含二氧化硫
今日 17:52
【食物安全】佳之選蝦子麵違反食物標籤規例　未有標明含二氧化硫
【醫療峰會】陳啟宇指疫情下增對傳染病應接能力關注　復星正研發治療新冠肺炎藥物
今日 15:17
【醫療峰會】陳啟宇指疫情下增對傳染病應接能力關注　復星正研發治療新冠肺炎藥物
【新冠疫苗】上周再多一名7旬翁接種後14日內死亡個案　無臨床證據指因疫苗所致
今日 16:29
【新冠疫苗】上周再多一名7旬翁接種後14日內死亡個案　無臨床證據指因疫苗所致
【愛因斯坦X李嘉誠】消息指李嘉誠投得愛因斯坦相對論手稿　逾億元成交
今日 17:23
【愛因斯坦X李嘉誠】消息指李嘉誠投得愛因斯坦相對論手稿　逾億元成交
【港深醫院】盧寵茂承認港大深圳醫院僅續約5個月　強調無阻雙方合作僅需時間討論
今日 17:30
【港深醫院】盧寵茂承認港大深圳醫院僅續約5個月　強調無阻雙方合作僅需時間討論

你可能感興趣

【食物安全】佳之選蝦子麵違反食物標籤規例　未有標明含二氧化硫
今日 17:52
【食物安全】佳之選蝦子麵違反食物標籤規例　未有標明含二氧化硫
【醫療峰會】陳啟宇指疫情下增對傳染病應接能力關注　復星正研發治療新冠肺炎藥物
今日 15:17
【醫療峰會】陳啟宇指疫情下增對傳染病應接能力關注　復星正研發治療新冠肺炎藥物
【新冠疫苗】上周再多一名7旬翁接種後14日內死亡個案　無臨床證據指因疫苗所致
今日 16:29
【新冠疫苗】上周再多一名7旬翁接種後14日內死亡個案　無臨床證據指因疫苗所致
污染 生蠔 食安中心 食品 亞洲 自助餐 香港

最高瀏覽

【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
今日 10:29
【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
今日 12:23
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【小一派位】自行分配學位成功率創新高　家長稱兒子持25分仍憂慮「考唔到」
11:47 2021/11/22
【小一派位】自行分配學位成功率創新高　家長稱兒子持25分仍憂慮「考唔到」